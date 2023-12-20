150 тыс. семей Красноярского края, Хакасии и Тувы подключены к видеосервису Wink от «Ростелекома»

Красноярский филиал «Ростелекома» подключил к интерактивному телевидению Wink 150 тыс. квартир и частных домов. Юбилейным пользователем услуги стала семья Елены Борисовой из города Саяногорска Республики Хакасия. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Мы давно знаем провайдера: интернетом и цифровым ТВ пользовались еще в старой квартире. Переехав в новую, решили не изменять "Ростелекому" и снова подключить его услуги. В нашей семье все любят Wink за широкий выбор фильмов и сериалов, за громкие премьеры, за функционал. Когда привык к чему-то хорошему, не хочется отказываться от этого», — сказала Елена Борисова.

По количеству подписчиков Wink является одним из лидеров российских онлайн-кинотеатров. Ежегодно на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы прирост абонентской базы составляет порядка 10 тыс. Подключать цифровой видеосервис на домашних устройствах выгоднее в пакете с широкополосным интернетом от «Ростелекома».

«Этот год для Красноярского филиала особенный — у нас сразу два юбилейных клиента. Жительница Енисейска Красноярского края подключила "Домашний интернет" и стала 250-тысячной, а жительница Саяногорска Республики Хакасия стала 150-тысячной по услуге "Интерактивное ТВ Wink". Столь значимые цифры совпали впервые, и нам приятно чествовать наших дорогих абонентов», — сказала Наталья Баженова, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома» — директор по работе с массовым сегментом.

В награду за «почетные места» «Ростелеком» вручил клиенткам большие «VK капсулы» с «Марусей» внутри. Голосовая помощница будет не только предоставлять информацию по запросу домочадцев, включать музыку, но и управлять цифровыми сервисами. Например, включать на телевизоре Wink, искать нужные фильмы или телеканалы, ставить видео на паузу, перематывать. А если в квартирах установлены элементы системы умного дома, она также поможет управлять ими.

«По сути, "Маруся" — это узел дистанционного управления цифровыми решениями "Ростелекома". Кроме умной начинки, колонка отличается высоким качеством звука. Это то устройство, которое принесет своим обладателям массу пользы и приятных эмоций», — сказал Валерий Клейкин, заместитель директора — технический директор Красноярского филиала «Ростелекома».

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink.