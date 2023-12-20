«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила бета-тестирование сервиса ЭДО ЭТрН

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» начала бета-тестирование сервиса обмена электронными транспортными накладными (ЭТрН) в рамках системы электронного документооборота – «АТИ-доки». Новый инструмент предоставит возможность всем участникам процесса грузоперевозок включить ЭТрН в цикл безбумажного документооборота и полностью подготовиться к этапу, когда электронный формат накладной станет обязательным.

ЭТрН, подписанная квалифицированной электронной подписью, – это электронный аналог стандартной бумажной транспортной накладной, необходимой для оформления грузовых автомобильных грузоперевозок на территории России. На данный момент ФНС России утвердила формат электронной транспортной накладной и других электронных перевозочных документов, а Минтранс России постепенно готовит нормативную и техническую базу для обязательного перехода всех участников грузоперевозок на ЭТрН.

Своевременно реагируя на запрос пользователей, «Биржа грузоперевозок ATI.SU» в рамках своей системе ЭДО «АТИ-доки» реализовала процесс работы с ЭТрН, который соответствует всем актуальным на данный момент законодательным и техническим требованиям, а также утвержденному регламенту документооборота этого документа.

В бета-тестировании приняли участие несколько компаний-грузоотправителей и их перевозчики, которые уже работают на бирже и оформляют часть документов в «АТИ-доках». В рамках теста участники прошли весь цикл перевозки и оформили ЭТрН, каждый на своём этапе заполнил и подписал с использованием электронной подписи свою часть документа. По итогу тестирования компании смогли оценить процесс и удобство электронного оформления, а также дать свои комментарии и рекомендации по доработкам, которые будут учтены к полному запуску проекта.

Согласно бизнес-процессу, сотрудник компании-грузоотправителя в момент отправки груза или заранее формирует ЭТрН, подписывает квалифицированной электронной подписью, затем отправляет ее перевозчику и получателю груза через систему ЭДО «АТИ-доки». После этого перевозчик подтверждает загрузку и подписывает ЭТрН квалифицированной электронной подписью. В момент разгрузки стороны подтверждают факт приема-передачи груза в СЭД, снова используя КЭП.

Все участники процесса работают с единым электронным документом, который обновляется в соответствии с этапами доставки груза. Документ все время хранится в системе ЭДО. По мере выполнения перевозки он дополняется новыми частями - титулами с подписями участников перевозки. В любой момент времени все стороны могут получить (скачать) документ из системы ЭДО. При каждом подписании информация об этом автоматически передается в ГИС ЭПД – государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

Бета-тестирование продлится до конца 2023 г. По его итогам команда разработки соберет обратную связь от пользователей о реализованном интерфейсе системы для работы с ЭТрН. На основе этого сервис будет доработан, а также будет реализована его интеграция с другими сервисами экосистемы ATI.SU и мобильным приложением «АТИ водитель». Мобильное приложение позволит логистам держать связь с водителем и своевременно сообщать о статусе перевозки, водителю работать с эТрН, получать QR код документа для предъявления его сотрудникам ГИБДД в дороге, а интеграция с другими сервисами ATI.SU позволит автоматизировать заполнения документа. Полноценный запуск сервиса ЭДО ЭТрН, доступный для всех пользователей ATI.SU, планируется в начале 2024 г.

«На наших глазах в последние несколько лет происходит сильный скачок в автоматизации грузоперевозок, связанный с внедрением в отрасли электронных перевозочных документов. Рынок активно меняется, и нам как экосистеме цифровых сервисов для рынка грузоперевозок необходимо предоставлять клиентам актуальные инструменты. Сервис ЭДО ЭТрН органично дополняет перечень возможностей по автоматизации документооборота на ATI.SU», – сказал Александр Вильде, директор по развитию «Биржи грузоперевозок ATI.SU».