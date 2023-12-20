CloudMTS создает экосистему партнеров из 100 ведущих ИТ-интеграторов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске новой партнерской программы провайдера CloudMTS для системных интеграторов и компаний, предоставляющих услуги консалтинга и аутсорсинга в области ИТ. Провайдер создает технологическую и отраслевую экосистемы партнеров для комплексного решения бизнес-задач клиентов. До 2025 г. облачный провайдер планирует объединить в экосистеме более 100 ведущих интеграторов страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Провайдер планирует привлечь к программе действующих и новых партнеров, оказывающих услуги клиентам более чем в 20 отраслях экономики. Это интеграторы, работающие в ритейле и e-commerce, финтехе, страховании, на производстве, добыче, транспорте, в логистике, энергетике, медиа, науке, образовании и других отраслях. Программа будет интересна компаниям, чья специализация — развертывание в облаке систем управления предприятиями, складами, цепочками поставок, автоматизации бизнес-процессов, электронного документооборота, программ взаимодействия с клиентами. Предложение актуально для интеграторов решений в области бизнес-аналитики, искусственного интеллекта и машинного обучения, информационной безопасности и заказной разработки.

Предусмотрены два базовых формата взаимодействия партнера и облачного провайдера. Согласно первому — агентскому договору, компания привлекает потенциальных клиентов для CloudMTS, получая за это вознаграждение. Во втором случае партнер приобретает виртуальную инфраструктуру CloudMTS со скидкой для развертывания своих продуктов и оказания на ее основе услуг заказчику. Также возможно подключение к программе нетиповых партнерских договоров.

В программе провайдера три ступени развития партнерства. Стартовый — Basic — присваивается всем компаниям с момента присоединения к программе и сохраняется за теми партнерами, с кем совокупная выручка от совместных проектов с CloudMTS за полгода сотрудничества не превысила 6 млн руб. В зависимости от роста объема совокупной выручки интегратору присваивается один из следующих партнерских статусов: Expert или Professional. Оба, кроме возрастающих скидок и вознаграждений, открывают возможность получать рибейт (возврат части средств за покупки в течение всего года) и участвовать в проектах клиентов группы компаний МТС.

«Используя облако, интеграторы могут предоставлять свои сервисы клиентам без капитальных вложений в инфраструктуру, тем самым повышая скорость развертывания проектов и уменьшая собственные затраты. В новой программе мы сняли минимальный порог регистрации сделок, чтобы поддержать партнеров любого масштаба. Средний размер экономической выгоды для наших партнеров с учетом скидок для клиентов может достигать 40% от успешных сделок. Это позволит нам привлечь отраслевых интеграторов. Создавая технологическую экосистему партнеров CloudMTS, мы расширяем нашу собственную экспертизу в каждой отдельной отрасли экономики и сможем комплексно решать разные бизнес-задачи заказчика в рамках одной облачной инфраструктуры», — сказала руководитель партнерских программ CloudMTS Анастасия Кулина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.