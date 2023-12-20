МТС ускорила интернет в дагестанском селе мастеров Унцукуле

Цифровая экосистема МТС улучшила работу сети сотовой связи в селе Унцукуль. Благодаря проведенным работам увеличена емкость сети LTE, а скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село Унцукуль располагается на склоне Бетлинского хребта на высоте от 700 до 1000 метров. Из-за крутого рельефа и резких подъемов обеспечивать связь в таких местах сложная задача. Техническим специалистам МТС удалось подобрать такое решение, которое позволило ускорить мобильный интернет как в нижней части села, так и наверху. Скоростное соединение доступно в центре села возле школ, больницы и местной администрации, гостиниц.

Интернет стал доступнее и для унцукульских мастеров художественной чеканки по дереву. Помимо создания цифрового комфорта скоростное соединение поможет им рассказывать о своих работах в сети. Многие мастера зарабатывают на своем труде онлайн и через объявления привлекают в гости туристов.

«По данным МТС Унцукуль, не смотря на его отдаленность, в этом году посетило примерно на 30% туристов больше, чем в прошлом туристическом сезоне. Со скоростным мобильным интернетом местные смогут пользоваться цифровыми сервисами, например, банковскими или госуслугами, развивать свой бизнес онлайн. Туристы – делиться впечатлениями от посещения Унцукуля, не дожидаясь возвращения в номер к сети Wi-Fi. В следующем году мы продолжим улучшение связи в Унцукуле», – сказала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 600 магазинов в России.