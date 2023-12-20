Оплата покупок по QR-коду Сбербанка стала еще быстрее

Россияне смогут еще быстрее и удобнее оплачивать покупки по QR-коду Сбербанка. Теперь оплата проходит без входа в «Сбербанк онлайн», что позволяет сократить время операции с 18 до 7 секунд. Об этом CNews сообщили представители Сбербанк.

Когда пользователь сканирует камерой смартфона QR-код на терминале магазина и выбирает SberPay, для подтверждения оплаты ему больше не надо переходить в «Сбербанк онлайн».

Для первой оплаты по QR нужна авторизация по «Сбер ID», а для следующих уже нет — безопасность операций уже подтверждена. При покупке товаров на сумму до 5 тыс. руб. оплата пройдет моментально в один клик, больше 5 тыс. — надо будет ввести код из СМС.

Улучшенный способ оплаты доступен более чем на 1,2 млн электронных терминалов офлайн-магазинов России. По QR-коду Сбербанка также могут оплачивать покупки клиенты восьми банков-партнеров.

Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Чтобы заплатить за продукты и товары по QR-коду Сбербанка, теперь нужно всего семь секунд. Больше не надо ждать, когда откроется и загрузится "Сбербанк онлайн". Это очень быстро и удобно. Для оплаты нужен только смартфон, банковскую карту или наличные носить с собой не надо. С начала этого года количество клиентов, ежемесячно использующих QR-код Сбербанка, выросло более чем в два раза. Им пользуются уже свыше восьми млн человек каждый месяц. Уверен, теперь пользователей нашего быстрого сервиса станет еще больше».