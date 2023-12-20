Продавцы «Яндекс маркета» сэкономят до 50% на логистике сервиса

Продавцы «Яндекс маркета» смогут сэкономить на логистике благодаря новому аналитическому инструменту. Он не только показывает, как эффективнее распределить ассортимент на региональных складах маркетплейса, но и отображает долю локальных продаж магазина. Чем она выше, тем больше скидка на логистические услуги сервиса. Например, если магазин хранит товары на складе «Маркета» в конкретном федеральном округе и 70% заказов принимает от покупателей из этого же региона — скидка составит 20% от действующего тарифа. При доле больше 90% будет скидка 50%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Долю своих локальных продаж на «Маркете» можно посмотреть в отчете «География продаж» в личном кабинете на сервисе. Эти данные отражают, сколько процентов товаров за последние 30 дней ехали к покупателю, не меняя федеральный округ. По данным на конец года, 76% заказов из «Маркета» доставляют покупателям в пределах тех же федеральных округов, где находятся склады сервиса с товарами. И значит, продавцы этой продукции могут рассчитывать на скидки.

Скидки на логистические услуги начнут действовать с 1 февраля 2024 г. Поэтому у продавцов будет время, чтобы распределить товары по региональным складам «Маркета». Так они сэкономят на логистике в будущем и подготовятся к сезону распродаж, приуроченных к 23 февраля и 8 марта.

Чтобы магазинам было проще наладить локальные продажи, «Маркет» продлил до конца февраля 2024 г. особые условия для продавцов, касающиеся хранения и транзита товаров. Если магазин раньше не размещал товары на складах сервиса в регионах, а покупатели оттуда неоднократно делали заказы — стоимость транзитного отправления коробки на любой склад, кроме московских, составляет 10 руб. При этом хранение товаров на складах «Маркета» бесплатное.

С помощью скидок на логистику сервис мотивирует продавцов хранить большую долю товаров на региональных складах. Это позволит магазинам не только сократить сроки доставки, но и увеличить число продаж: «Маркет» подсчитал, что каждый сэкономленный на доставке день повышает вероятность заказа в среднем на 15%.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно 58,5 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары примерно 68,4 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».