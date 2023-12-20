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Retail Rocket Group и Digital Alliance объявили о партнерстве

Digital Alliance, селлер видео- и баннерной рекламы, и российское подразделение Retail Rocket Group, игрока в сфере маркетинговых технологий и ритейл-медиа, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно направлено на укрепление позиций компаний на рынке ритейл-медиа.

Сотрудничество станет значимым этапом в институционализации рынка ритейл-медиа России, будет способствовать развитию стандартов эффективности и предоставит рекламодателям доступ к расширенному инвентарю крупнейших ритейл-площадок, считают в компаниях.

Александр Захаров, председатель правления Digital Alliance, сказал: «В рамках соглашения клиенты Digital Alliance получат возможность размещения на крупнейших ритейл-площадках, среди которых «Детский мир», «Мегамаркет» и другие. С помощью технологического партнера Retail Rocket Group наша компания сможет развивать экспертизу в сфере ритейл-медиа и предлагать рекламодателям эффективные решения. Тренд на стремительный рост бюджетов в ритейл-медиа усиливается; бизнес активно инвестирует в этот сегмент. Мы уверены, что влияние рекламного канала на индустрию будет усиливаться и данное сотрудничество будет работать на укрепление позиций всех задействованных игроков».

Сергей Тимохин, генеральный директор «Retail Rocket Group СНГ», сказал: «Мы рады, что технологические решения Retail Rocket Group находят признание у лидеров индустрии. Наше партнерство станет рывком для развития рынка ритейл-медиа в России и откроет новые возможности для рекламодателей, с которыми сотрудничает Digital Alliance. Развитие российского рынка ритейл-медиа, а также совершенствование продуктов группы для повышения эффективности медиаинвестиций рекламодателей станет приоритетом компании в следующем году».

Рынок ритейл-медиа продолжает активно расширять собственные возможности и привлекать крупные инвестиции. Партнерство организаций — большой шаг в развитии отрасли, которое позволит компаниям любого размера воспользоваться новыми рекламными инструментами и улучшить медиапоказатели.

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