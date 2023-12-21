Аналитика CloudMTS: компании Липецка и Воронежа чаще остальных в Черноземье переходили в облако

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что провайдер CloudMTS, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление облачных услуг в ЦФО и Черноземье в III квартале 2023 г. Костромская область стала лидером по росту спроса на облака в ЦФО, показав четырехкратный рост числа компаний, пользующихся услугами CloudMTS, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами Черноземья стали предприятия Липецка и Воронежа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Липецкий и Воронежский регионы показали самую высокую динамику цифровизации в Черноземье: трехкратный рост числа компаний-пользователей облачных сервисов и решений. В Белгородской области этот показатель вырос в 1,8 раз, в Курской и Тамбовской – в 1,29.

При этом в ЦФО лидером по росту инвестиций в облака стала медиа-отрасль – в 3,6 раза, затем идут компании из сферы здравоохранения – рост в 1,8 раза. Чуть ниже темпы прироста затрат у отрасли производства – в 1,6 раза, разработки – в 1,5 раза, предоставлении услуг, а также финансах – в 1,3 раза. Затраты у оптовой и розничной торговли выросли в 1,2 раза.

«Российские облачные площадки способны быстро перенести данные в центры обработки данных, обеспечив сохранность информации и непрерывность работы с ней. Это дает региональному бизнесу определенные преимущества и позволяет не зависеть от ушедших из страны вендоров», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Наиболее востребованными облачными услугами в ЦФО и Черноземье является перенос в облако ИТ-систем и данных, резервное копирование, использование объектного хранилища и частных облачных решений.

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Провайдер CloudMTS – входит в группу компаний МТС – предоставляет более 45 облачных услуг. Среди них: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес приложения и сетевые сервисы. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.