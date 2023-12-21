Число используемых «Эвоторов» превысило миллион

В декабре 2023 г. был зарегистрирован миллион смарт-терминалов «Эвотор». Количество предприятий, использующих кассовую технику «Эвотор», превысило 690 тыс. По данным «Эвотора», за январь-ноябрь 2023 года 81% новых касс регистрировали именно ИП, а 15% ― ООО, что близко общероссийскому тренду. Об этом CNews сообщили представители «Эвотор».

По данным ФНС, за январь-ноябрь количество новых регистраций ИП выросло на 22% до 881,728 тыс., в то время как количество открытий ООО осталось на уровне 11 месяцев прошлого года 221,03 тыс. Экономика страны оживает именно в малом и микробизнесе.

«По нашим данным, за январь-ноябрь 2023 г. предприниматели активно открывают новые точки ― магазины "у дома", магазины одежды, продуктовые лавки, кафе и точки стрит-фуда, цветочные магазинчики, — сказала Наталья Сергиенко, директор по маркетингу «Эвотора». ― Мы видим, что и население стало чаще покупать — среднее число покупок (чеков) в МСБ увеличилось на 3%, а средний чек ― на 10%. За счет этого средняя выручка в малом бизнесе в январе-ноябре выросла к прошлому году на 13%».

Миллионный «Эвотор» зарегистрировала Юлия Смирнова, предпринимательница из Подмосковья. Она открывает свой первый магазин детской одежды в Видном, и выбрала для него одно из последних устройств — Power-СТ. В подарок она получила комплект приложений, премиум-поддержку, оборудование, а также сертификаты «Звук бизнес» и «Деловая среда».

7 лет назад «Эвотор» представил первую в России «умную» онлайн-кассу. Сегодня в линейке компании 6 кассовых устройств этого вида, не только для малого и среднего, но и для крупного бизнеса, а также облачное решение для онлайн-торговли.

С самого начала «Эвотор» мог не просто выбивать чеки, а уже тогда был полноценным инструментом для автоматизации. Сейчас же клиенты могут выбрать из более 900 универсальных и нишевых сервисов и интеграций в магазине приложений «Эвотор.маркет» для упрощения своих рутинных процессов.

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ИТ-компания «Эвотор» — экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Крупнейший российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 1 млн смарт-терминалов «Эвотор». Сервис «Цифровая касса» — один из лидеров рынка облачной фискализации для онлайн-платежей и ecom. В магазине приложений «Эвотор.маркет» представлено более 850 сервисов для бизнеса. Облачные технологии помогают вести товарный учет, организовать онлайн-продажи и доставку, маркировать товар, привлекать клиентов, принимать безналичные платежи и т.п. Процессинговая платформа «Эвотор.pay» позволяет подключать эквайринг на точку онлайн, без визита в банк. Каждый четвертый предприниматель в России работает на «Эвоторе».