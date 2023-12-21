Донские производители в два раза увеличили затраты на облачные сервисы

Цифровая экосистема МТС проанализировала потребление облачных услуг предприятиями Ростовской области в третьем квартале 2023 г. Донской регион по количеству компаний и ИП, пользующихся облачными сервисами CloudMTS, занимает вторую позицию среди субъектов Южного федерального округа, уступая лишь Краснодарскому краю. А по уровню затрат на облака Ростовская область входит в первую десятку регионов-лидеров страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков провайдера CloudMTS, входящего в группу компаний МТС, за год больше всего затраты донских компаний на облака выросли в сегменте разработки — в 2,3 раза и в производстве — в 1,9 раза. В целом по ЮФО рост также отмечается в сфере производства — 1,9 раза и предоставления услуг – 1,75 раза.

Около 65% клиентов CloudMTS в Ростовской области используют виртуальную инфраструктуру, 57% — резервное копирование данных в облаке, 13% — корпоративную почту в облаке. При этом больше всего затраты локальных компаний выросли на резервное копирование данный в облаке — в 5,6 раза, а также виртуальную инфраструктуру — 1,1 раза.

Аналитики также выяснили, что в 26% случаев сервисами CloudMTS в регионе пользуются компании из сферы услуг, в 22% – из оптовой и розничной торговли, в 13% — из производства, в 9% — из сфер медиа и разработки.

«Мы отмечаем стремительный рост спроса среди компаний донского региона на резервное копирование данных в облаке. Бизнес понимает, что технические проблемы с собственным хранилищем или атаки киберпреступников способны лишить организацию доступа к корпоративным данным на время или даже навсегда. В первом случае это будет означать временные затруднения, во втором — даже уход с рынка», — сказал директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.