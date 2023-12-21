«Мегафон» запустил мобильный интернет в крупных новостройках Владивостока

Мобильный интернет и устойчивая голосовая связь стали доступны жителям новостроек и крупных жилых микрорайонов Владивостока. «Мегафон» запустил базовые станции в разных районах приморской столицы, обеспечив для абонентов возможность передавать данные с помощью высокоскоростного мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора смонтировали телеком-оборудование на территории жилых комплексов «Формат» и «Ренессанс». Также новые базовые станции подключили в жилых микрорайонах в районе улиц Новожилова, Плещеева, Гражданская. Стабильный сигнал стандарта LTE обеспечивается как на улице, так и внутри помещений. Теперь абоненты оператора смогут на своих смартфонах пользоваться привычными цифровыми сервисами без подключения к домашней сети Wi-Fi.

«Запуск новых базовых станций позволил расширить зону покрытия во Владивостоке и увеличить емкость сети в густонаселенных районах города. Прежде всего это районы станций Океанская, Садгород, где сейчас идет активное жилищное строительство, а в летнее время эти локации привлекают отдыхающих из-за возможности провести время на берегу Амурского залива. Благодаря развитию сети абоненты смогут выходить в сеть в удобное время, пользоваться цифровыми сервисами в том числе в периоды пиковых нагрузок – вечером или в праздники», - сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

В 2023 г. во Владивостоке оператор реализовал несколько проектов по модернизации телеком-инфраструктуры. Летом оператор запустил новую базовую станцию, которая обеспечила покрытие 4G на участке трассы «Уссури» в районе ростральной колонны. Также была выполнена модернизации сети, что позволило улучшить связь в крупных жилых массивах и на транспортных развязках в районах улицы 50 лет ВЛКСМ и Золотого моста.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.