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Модульбанк запустил мобильное приложение CafeStoreAnalytics для владельцев кофеен

Модульбанк и платформа CafeStore запустили мобильное приложение для аналитики продаж в кофейнях – CafeStoreAnalytics. Приложение позволит оценить состояние дел в кофейне в два клика на телефоне, не открывая большие отчеты с компьютера.

CafeStoreAnalytics позволяет с мобильного телефона отслеживать выручку, финансовые и операционные показатели кофейни – средний чек, количество чеков по периодам, отмены, возвраты, данные по скидкам, бонусам и промо-кодам и другие операции. Также приложение позволяет отслеживать показатели кассиров, работать со складом: следить за движением и остатками товара, просматривать и подтверждать накладные и не только.

Мобильное приложение CafeStoreAnalytics – часть решения для управления кофейней CafeStore 360. Оно включает в себя POS-систему, а также бэк-офис, систему складского учета, инструменты для анализа продаж, запуска программ лояльности и другие функции для управления кофейней.

CafeStore 360 постоянно дорабатывается, в приложении будут регулярно появляться новые модули. Уже сейчас можно настроить POS-систему под свою кофейню: создать меню с фото, модификаторами и техкартами, назначать разные цены и добавлять позиции в стоп-лист. Можно оформлять заказы у кассы и у столиков, с обслуживанием в зале или самовывозом на любой день и время и проводить оплату любым способом — наличными, банковской картой, бонусами, по QR-коду или смешанным платежом.

Складской учет в CafeStore 360 полностью закрывает потребности кофейни, позволяет контролировать остатки, настраивать автосписание при продаже или проводить ручную инвентаризацию. Можно запустить программу лояльности — начислять бонусы и промокоды для привлечения и возвращения гостей. Наконец, система поможет анализировать продажи и оценивать ключевые показатели в динамике: средний чек, выручку, отчёты по лояльности, рейтинг гостей.

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