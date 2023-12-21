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МТС прокачала сеть на трассе М7 в Татарстане

МТС, цифровая экосистема, запустила высокоскоростной мобильный интернет на трассе М7 на северо-восточной окраине Татарстана возле села Поисеево Актанышского района. Также LTE появился на участке дороги в юго-западном направлении от Казани, по дороге в Введенскую слободу, здесь оператор установил новое телеком-оборудование. На выезде из Казани с восточной и западной стороны, МТС провела оптимизацию работы существующей сети. Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета для татарстанцев и проезжающих по федеральной трассе автомобилистов из других регионов на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На северо-восточной границе Татарстана автомобильная дорога М7 «Волга» пролегает по территории Актанышского района, граничащего с Республикой Башкортостан. Здесь вблизи села Поисеево МТС установила новое телеком-оборудование, благодаря чему сельчанам и водителям, проезжающим по трассе рядом, стал доступен высокоскоростной интернет. Появился LTE и на участке М7 около села Введенская Слобода недалеко от ИТ-города Иннополис.

Работы по улучшению связи прошли также на выезде из столицы Татарстана. Так, скорости интернета разогнали на участке пути на повороте на трассу М-7 с Горьковского шоссе, где располагаются технополис Новая Тура и крупный промышленный парк Зеленодольск, в котором свои проекты реализуют крупные ритейлеры и производители. Улучшили связь и возле поселка Займище, через который проходит не только автотрасса М7, но еще и железнодорожные пути Горьковской железной дороги. На восточном выезде из Казани, МТС модернизировала оборудование возле села Чебакса.

Теперь автопутешественники и водители, проезжающие по этим участкам трассы М7, смогут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами на высоких скоростях: использовать телефон как навигатор и изучать карты онлайн, слушать музыку, бронировать жилье и оплачивать покупки в магазинах и на заправках.

«Через Татарстан проходит несколько автотрасс федерального назначения, сегодня открывается еще одна – М12, которая соединит Казань, Нижний Новгород и Москву. Существующие трассы круглый год пропускают огромный трафик автомобилей. В дороге не обойтись без качественной связи и быстрого интернета, поэтому с помощью технологии Big Data мы оцениваем наиболее загруженные участки и укрепляем связь в них. Стабильная связь сделает поездки гостей республики безопаснее и комфортнее, а живущие в прилегающих к М7 населенных пунктах татарстанцы смогут с комфортом общаться по телефону и использовать смартфон для учебы, работы и развлечений», — сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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