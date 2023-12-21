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Первый робот-доставщик «Яндекса» в Казани начал работу в арт-квартале «Винсент»

С декабря 2023 г. жителям арт-квартала «Винсент» в Казани заказы из ресторанов будет привозить робот-доставщик «Яндекса».

Компания «Камастройинвест» начала сотрудничать с «Яндексом» по сервисной модели: «Яндекс» предоставляет в аренду робота-доставщика, берет на себя его техническое обслуживание и создание высокоточных карт, по которым робот ориентируется в городе. «Винсент» стал первым в России ЖК, у жителей которого появился свой робот-курьер. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Арт-квартал «Винсент» расположен по адресу: улица Столбова, 1/3 и рассчитан на 105 квартир. Это два дома бизнес-класса в историческом центре Казани. На первом этаже домов расположены рестораны и магазины.

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Первый робот-доставщик «Яндекса» в Казани начал работу в арт-квартале «Винсент»

«Мы стремимся к тому, чтобы нашим жителям было комфортно. Роботы-доставщики «Яндекса» — один из передовых способов доставки, поэтому сотрудничество с «Яндексом» и аренда роботов-доставщиков выглядит для нас понятным шагом к улучшению качества жизни», – отметил коммерческий директор «Камастройинвест» Михаил Петров.

Сделать заказ можно через приложение «Яндекс еда». При наличии свободного робота приложение предложит его — такая доставка будет бесплатной. Можно воспользоваться и обычной доставкой курьером, нужную опцию можно выбрать при оформлении заказа.

Отслеживать передвижения робота-доставщика можно в режиме реального времени в приложении сервиса. Робот привезёт заказ к подъезду. Чтобы забрать заказ, нужно подойти к роботу и нажать в приложении «Яндекс еды» кнопку «Открыть крышку».

С момента запуска роботов-доставщиков в 2019 г. они привезли более 300 тыс. заказов. В Москве, в Мурино, в Иннополисе и на Красной Поляне сейчас развозят еду роботы третьего поколения. Их конструкция позволяет лучше справляться с препятствиями на дорогах — по сравнению с предыдущими моделями они могут забираться на бордюры высотой до 10 см, ездить по бездорожью и слякоти, что очень важно в зимнее время года.

В 2020 г. роботы-курьеры «Яндекса» появились в Республике Татарстан, в Иннополисе. В настоящий момент «Яндекс» доставляет еду в этом городе только роботами. Сегодня в Иннополисе 15 роботов-доставщиков. Они доставили уже более 140 тыс. заказов.

«Роботы-курьеры были запущены в Иннополисе в 2020 г. Они почти сразу стали самым популярным способом доставки заказов из ресторанов города, а также одним из символов молодой ИТ-столицы. Роботы вызывают яркие эмоции и притягивают туристов. Наш опыт показал, что роботы-курьеры не просто удобный сервис, они способны оказать положительный эффект на экономику места своего присутствия», — сказал мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

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