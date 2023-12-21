CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Вконтакте» представила итоги 2023 года в «VK знакомствах» и «Шагах»

Аудитория «VK знакомств» выросла до 26 млн. К концу 2023 г. среднее количество активных пользователей достигло 3 млн в месяц. Пользователи сервиса знакомств отправили 497 млн сообщений после совпадений. На каждое совпадение приходится на 25% больше сообщений, чем в 2022 г. «VK знакомства» в 2023 г. запустили отдельное приложение для мобильных устройств. Самый крупный прирост интересующейся онлайн-знакомствами аудитории произошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирской области и Краснодарском крае. Об этом CNews сообщили представители VK.

Пользователи сервиса «Шаги» «Вконтакте» прошли 17,4 трлн шагов за 2023 г. Столько шагов нужно сделать, чтобы обойти земной шар 265,7 тыс. раз. Осенью 2023 г. «Шагами» активно пользовались более чем 7,9 млн человек в месяц.

Аудитория открытой платформы мини-приложений VK Mini Apps в 2023 г. превысила 45 млн пользователей. Созданием сервисов на платформе занимаются 58 тыс. разработчиков. Это на 5 тыс. больше, чем в 2022 г. По сравнению с 2022 г. количество сервисов и игр выросло на 35%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема

В России создается единая база данных IP-адресов: «Нужно охранять цифровой периметр страны»

10 простых шагов: как заменить Jira

Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля

От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений

CNews Analytics опубликовал топ-100 поставщиков рынка ИТ-услуг

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще