Инвестиции приморского бизнеса в облачные сервисы за год выросли на 35%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала потребление облачных услуг на территории Приморского края в III квартале 2023 г. Приморье вошло в топ-5 российских регионов по числу компаний и ИП, пользующихся услугами CloudMTS, уступив только Санкт-Петербургу, Москве, Екатеринбургу и Новосибирску. Затраты регионального бизнеса на облако выросли на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество компаний, пользующихся услугами CloudMTS, в Приморском крае за год выросло на 40%. А их затраты на сервисы провайдера за аналогичный период увеличились на 35%. Чаще всего (58% случаев) облаками в Приморье пользовались предприятия оптовой и розничной торговли. Также в топ-5 наиболее «цифровизированных» сфер вошли разработка, оказание услуг, производство и медиа. При этом, больше всего затраты на облачную инфраструктуру выросли у компаний-разработчиков - в 5,4 раза.

Самой востребованной облачной услугой в приморских компаниях оказалась виртуальная инфраструктура - в облако свои ИТ-системы и данные перенесли 69% клиентов CloudMTS. На втором месте по популярности расположилось резервное копирование, которое используют 33% компаний. В 2023 г. клиенты стали в 1,6 раза чаще делать резервные копии систем и данных в облаке, тем самым защищая их от потери. В тройку востребованных сервисов также вошло объектное хранилище для больших объемов данных - его выбрали 9% приморских клиентов.

«Во Владивостоке работает собственный дата-центр МТС, который является одной из ключевых площадок инсталляции облака CloudMTS. Сотни приморских компаний безопасно хранят и обрабатывают корпоративные данные, используя преимущества облачного подхода. В целом, восходящий «облачный тренд» среди бизнеса Приморского края мы фиксируем ежегодно. Но в течение последнего года наметился стремительный рост интереса к облачным сервисам у компаний самого разного масштаба – от совсем небольших до крупных. Переход в облако позволяет уйти от серьезных капиталовложений и покупки оборудования и, тем самым, сократить затраты на ИТ-инфраструктуру. Также мы предоставляем услуги по отражению DDoS-атак, межсетевой экран для веб-приложений и центр мониторинга информационной безопасности. Это позволяет надежно защитить онлайн-ресурсы от мошенников, хакеров и других киберугроз», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

Провайдер CloudMTS – входит в группу компаний МТС – предоставляет более 45 облачных услуг. Среди них: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес приложения и сетевые сервисы. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).