В четырех малых населенных пунктах Кандалакшского района появился 4G от МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении покрытия 4G на территории Кандалакшского района Мурманской области. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили жители четырех малых населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате модернизации сети МТС и установки нового телеком-оборудования высокоскоростной интернет 4G появился в поселках Ковдозеро, Лувеньга, Зареченск и Лесозаводский, в каждом из которых проживает от 100 до 600 человек. Кроме того, новые скорости стали доступны на территории СНТ Лесное. Теперь жители этих населенных пунктов смогут на комфортных скоростях пользоваться современными цифровыми услугами, включая сервисы экосистемы МТС. Например, делать онлайн-покупки, общаться с близкими в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и сериалы в формате HD на мобильных устройствах. Кроме того, наличие сети 4G обеспечивает доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и слышать его значительно лучше, чем при разговоре в 2G и 3G.

«МТС развивает свою сеть в Мурманской области как за счет модернизации существующей инфраструктуры, так и устанавливая новое телеком - оборудование. При этом мы уделяем особое внимание малым населённым пунктам, понимая, как важен доступ к современным цифровым сервисам для местных жителей. Помимо доступа к многочисленным образовательным платформам, госуслугам, банковским сервисам, быстрый мобильный интернет даёт возможность в любое время быть на связи с близкими, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.