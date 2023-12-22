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В новостройках Ханты-Мансийска прописался быстрый интернет

«МегаФон» запустил связь в жилых комплексах «Югорская Ривьера-2», «Меркурий», «Набережный» и «Новый горизонт» в Ханты-Мансийске. Уверенный сигнал и быстрый мобильный интернет четвертого поколения теперь доступны жителям новостроек, а также посетителям любимого горожанами общественного пространства для отдыха. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые жилые комплексы расположены у прибрежной полосы Иртыша в микрорайоне Береговая зона. В столице Югры это один из самых молодых и динамично развивающихся районов. Здесь будут проживать более 9 тыс. человек. Кроме того, эту часть города активно посещает югорская молодежь, – у реки обустроено многофункциональное общественное пространство, включающее скейтпарк, спортивную, детскую, литературную площадки и зону отдыха.

«МегаФон» построил и запустил в этих локациях новое телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого поколения. За счет использования низкочастотного диапазона, обеспечивающего проходимость сотового сигнала через плотную застройку, удалось увеличить зону покрытия. Средний и высокочастотный диапазоны LTE гарантируют высокие скорости передачи данных. Жителям домов средней и повышенной этажности это позволит смотреть видео в хорошем качестве на экранах больших форматов, отправлять сообщения и вести трансляции в мессенджерах, играть в онлайн-игры и выходить на видеосвязь на комфортных скоростях даже в часы высоких нагрузок на сеть. По данным технических служб, максимальные значения передачи данных в новых ЖК превышают 100 Мбит/с. Показатели не уступают параметрам проводного интернета, что актуально для новоселов в период обустройства.

«Все больше югорчан используют самые современные средства связи, в домах растет количество цифровых помощников. Потребность в интернет-связи увеличивается, и мы вносим свой вклад в качество городской среды, развивая нашу инфраструктуру. Кроме запуска новых базовых станций в этом году наши инженеры провели рефарминг сети на более чем 260 площадках, – увеличили емкость сети 4G и скорости мобильного интернета, чтобы жители и гости региона могли пользоваться самыми современными технологиями как в городах, так и в малых населенных пунктах», – отметил директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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