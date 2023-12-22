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«Яндекс Пэй» стал доступен для офлайн-покупок — с оплатой частями в сплит и кешбэком баллами «Плюса»

«Яндекс Пэй» запускает оплату на кассах в магазинах. Теперь покупки в офлайн-сетях можно быстро и удобно сплитовать или получать дополнительный кешбэк баллами «Яндекс Плюса» — при оплате картой любого банка с помощью приложения «Яндекс Пэй». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR-код в приложении «Яндекс Пэй» или показать его на кассе магазина. Пользователи смогут выбрать один из двух способов оплаты: оплата частями с помощью «Яндекс Сплита» — бесплатно на два месяца или дольше с небольшой комиссией; полная оплата приложением «Яндекс Пэй» с дополнительной выгодой. За такие покупки пользователи получат не только кешбэк от основного банка, но и баллы «Плюса» — при оплате любой картой.

Список партнеров будет постоянно увеличиваться — первыми офлайн-партнерами станут restore:, Furla, Adamas, Togas, Rendez-vous, Maag, ECRU, Dub, Vilet, Ekonika, Charuel, Ecco, «Леонардо». С полным списком партнеров можно ознакомиться в ленте приложения «Яндекс Пэй» или на странице «Выгода с Пэй».

Пользователи, которые уже платили в сервисах «Яндекса», сразу могут использовать «Пэй» для оплаты — не нужно регистрироваться и заново добавлять данные карт, они автоматически появятся в приложении. Сервис надежно хранит информацию в зашифрованном виде. «Пэй» обрабатывает данные банковских карт по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0.

Чтобы покупатели могли оплачивать покупки в сплит и получать дополнительные баллы «Плюса», магазинам нужно зарегистрироваться на сайте «Яндекс Пэй» для бизнеса.

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