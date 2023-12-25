CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска»

25 декабря аудиокниги из «Букмейта» появились в приложении «Кинопоиска» на Smart TV. Чтобы начать слушать их, нужно открыть раздел «Книги» и выбрать понравившееся произведение на витрине. Книги доступны подписчикам «Яндекс Плюса» с опцией Букмейт. Об этом CNews сообщили представители Букмейта.

Специально для обновления приложения на Smart TV «Букмейт» собрал десятки книжных подборок. Среди них — «Новогоднее настроение», «Книга + кино», «Главные книги 2023», «Послушать с детьми». В подборках собраны громкие новинки («Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина и «Возвращение в кафе "Полустанок"» Фэнни Флэгг), любимая классика («Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова), бестселлеры по саморазвитию («К себе нежно» Ольги Примаченко и «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана), суперхиты в жанре фантастики («Дюна» Фрэнка Герберта, трилогия «Укрытие» Хью Хауи), книги, по которым были сняты любимые фильмы («Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» Кая Берда и Мартина Дж. Шервина) и многое другое.

Пользователи смогут продолжать слушать с того места, где остановились в приложении «Букмейта», на «Яндекс Музыке» или на «Яндекс Станции» с «Алисой» и наоборот. Тратить время и перематывать на нужное место не придется. Алгоритмы запомнят прогресс вне зависимости от того, на каком устройстве пользователь начал прослушивание.

***

«Букмейт» — это подписной книжный сервис «Яндекс Плюса». В его каталоге более 200 тыс. электронных и аудиокниг: от классики и научпопа до фантастики и комиксов. Читать и слушать их можно в приложении «Букмейт», на «Яндекс Музыке» и на устройствах с «Алисой». Сервис доступен по подписке «Яндекс Плюс» с опцией «Букмейт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как разместить ИТ-решение на «Гостехе»

Интернет вещей переходит на российские SIM-карты. Тесты уже идут

Алексей Изосимов, Т1: Российское ПО скоро превзойдет западное

Российским госкомпаниям запретят рекламироваться в запрещенных соцсетях

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

В Москве заработал инновационный кластер, в котором забыли обеспечить сотовую связь

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще