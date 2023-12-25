Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска»

25 декабря аудиокниги из «Букмейта» появились в приложении «Кинопоиска» на Smart TV. Чтобы начать слушать их, нужно открыть раздел «Книги» и выбрать понравившееся произведение на витрине. Книги доступны подписчикам «Яндекс Плюса» с опцией Букмейт. Об этом CNews сообщили представители Букмейта.

Специально для обновления приложения на Smart TV «Букмейт» собрал десятки книжных подборок. Среди них — «Новогоднее настроение», «Книга + кино», «Главные книги 2023», «Послушать с детьми». В подборках собраны громкие новинки («Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина и «Возвращение в кафе "Полустанок"» Фэнни Флэгг), любимая классика («Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова), бестселлеры по саморазвитию («К себе нежно» Ольги Примаченко и «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана), суперхиты в жанре фантастики («Дюна» Фрэнка Герберта, трилогия «Укрытие» Хью Хауи), книги, по которым были сняты любимые фильмы («Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея» Кая Берда и Мартина Дж. Шервина) и многое другое.

Пользователи смогут продолжать слушать с того места, где остановились в приложении «Букмейта», на «Яндекс Музыке» или на «Яндекс Станции» с «Алисой» и наоборот. Тратить время и перематывать на нужное место не придется. Алгоритмы запомнят прогресс вне зависимости от того, на каком устройстве пользователь начал прослушивание.

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«Букмейт» — это подписной книжный сервис «Яндекс Плюса». В его каталоге более 200 тыс. электронных и аудиокниг: от классики и научпопа до фантастики и комиксов. Читать и слушать их можно в приложении «Букмейт», на «Яндекс Музыке» и на устройствах с «Алисой». Сервис доступен по подписке «Яндекс Плюс» с опцией «Букмейт».