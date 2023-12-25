CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» улучшил мобильную связь в «качающих» городах Ростовской области

Ускорение загрузки онлайн‑сервисов и повышение устойчивости сигнала почувствовали в Азове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Батайске и столице Дона. Инженеры оператора провели работы в спальных районах городов и их окрестностях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор запустил дополнительный высокочастотный слой LTE, чтобы обеспечить более быструю и стабильную передачу данных даже в моменты пиковых нагрузок. Работы коснулись жилых многоквартирных кварталов, частного сектора, а также социально‑значимых объектов: больниц, магазинов, спортивных учреждений.

«За последний год объемы информации, которые жители донского региона потребляют в Сети, выросли на 13%. На горожан приходится около 65% всего мобильного интернет‑трафика в регионе. Инженеры установили новое телеком-оборудование, которое позволило повысить ёмкость сети в густонаселённых локациях и увеличить среднюю скорость передачи данных до 25 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без подключения к домашнему Wi-Fi», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

Самые интернет‑активные и общительные абоненты среди городов с населением менее миллиона человек живут в Шахтах. Как показало исследование оператора на основе обезличенных данных пользователей, в среднем в месяц они тратят на онлайн-ресурсы 860 терабайт. Такого трафика хватит для скачивания 100 тыс. полнометражных фильмов. Шахтинцы также лидеры по длительности телефонных бесед. Они ежемесячно проговаривают более 400 тысяч часов, это в 2,5 раза больше, чем в Азове, Таганроге, Волгодонске и Батайске.

На втором месте по потреблению мобильного интернета — жители Таганрога. Клиенты расходовали в месяц в онлайн-пространстве на 23% меньше трафика, чем жители Шахт. Замыкают тройку батайчане.

Вне рейтинга — город-миллионник Ростов-на-Дону. Если сложить все количество минут, которые его абоненты проговорили по телефону в 2023 г., и перевести в столетия, получается сумма равная 61 веку. При этом дончане потратили около 140 тысяч терабайт данных. Такой объем позволяет распечатать миллионы фотографий, которыми можно устелить дорогу протяженностью 105,5 тысяч километров. Для сравнения — расстояние от донской столицы до одного из самых отдаленных от цивилизации населенных пунктов в России — села Оймякон в Якутии — 10 280 км.

***

«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема

Интернет вещей переходит на российские SIM-карты. Тесты уже идут

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

Российским госкомпаниям запретят рекламироваться в запрещенных соцсетях

Как разместить ИТ-решение на «Гостехе»

В Москве заработал инновационный кластер, в котором забыли обеспечить сотовую связь

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще