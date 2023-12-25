«МегаФон» улучшил мобильную связь в «качающих» городах Ростовской области

Ускорение загрузки онлайн‑сервисов и повышение устойчивости сигнала почувствовали в Азове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Батайске и столице Дона. Инженеры оператора провели работы в спальных районах городов и их окрестностях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор запустил дополнительный высокочастотный слой LTE, чтобы обеспечить более быструю и стабильную передачу данных даже в моменты пиковых нагрузок. Работы коснулись жилых многоквартирных кварталов, частного сектора, а также социально‑значимых объектов: больниц, магазинов, спортивных учреждений.

«За последний год объемы информации, которые жители донского региона потребляют в Сети, выросли на 13%. На горожан приходится около 65% всего мобильного интернет‑трафика в регионе. Инженеры установили новое телеком-оборудование, которое позволило повысить ёмкость сети в густонаселённых локациях и увеличить среднюю скорость передачи данных до 25 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без подключения к домашнему Wi-Fi», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

Самые интернет‑активные и общительные абоненты среди городов с населением менее миллиона человек живут в Шахтах. Как показало исследование оператора на основе обезличенных данных пользователей, в среднем в месяц они тратят на онлайн-ресурсы 860 терабайт. Такого трафика хватит для скачивания 100 тыс. полнометражных фильмов. Шахтинцы также лидеры по длительности телефонных бесед. Они ежемесячно проговаривают более 400 тысяч часов, это в 2,5 раза больше, чем в Азове, Таганроге, Волгодонске и Батайске.

На втором месте по потреблению мобильного интернета — жители Таганрога. Клиенты расходовали в месяц в онлайн-пространстве на 23% меньше трафика, чем жители Шахт. Замыкают тройку батайчане.

Вне рейтинга — город-миллионник Ростов-на-Дону. Если сложить все количество минут, которые его абоненты проговорили по телефону в 2023 г., и перевести в столетия, получается сумма равная 61 веку. При этом дончане потратили около 140 тысяч терабайт данных. Такой объем позволяет распечатать миллионы фотографий, которыми можно устелить дорогу протяженностью 105,5 тысяч километров. Для сравнения — расстояние от донской столицы до одного из самых отдаленных от цивилизации населенных пунктов в России — села Оймякон в Якутии — 10 280 км.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.