МТС увеличила скорость мобильного интернета в столице русского валенка

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске нового телеком-оборудования в Наволоках Кинешемского района Ивановской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в городе, признанном столицей русского валенка, увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила телеком-оборудование в центре города Наволоки, где проживает более 8 тыс. человек. Зимой сюда стекаются тысячи туристов, чтобы побывать на фестивале русского валенка, а также увидеть работу многочисленных сапоговаляльных мастерских. За Наволоками закрепилась слава одного из главных центров производства в России, местные мастера валяют обувь от тапочек до высоких валенок, вышитых бисером, с аппликацией и расписных.

В новогодние каникулы Наволоки традиционно привлекут туристов не только из соседних областей, но и из более отдаленных регионов России. МТС к этому времени прокачала связь в праздничных локациях — в центре города и в местах сосредоточения сувенирных лавок.

«Big Data МТС отметила значительный рост турпотока в Ивановскую область благодаря событийному туризму, поэтому мы активно развиваем сеть. Сегодня связь есть на всех главных туристических маршрутах — участке «Золотого кольца», в Плесе, Шуе, Лухе, Холуе, Кинешме, в самом Иванове, теперь мы прокачали мобильный интернет в Наволоках. В пути современному туристу должны быть всегда доступны навигатор, приложения бронирования отелей и экскурсий, онлайн-покупки билетов, экосистемные сервисы «в дорогу», такие как онлайн-кинотеатр, онлайн-библиотека или музыка», — сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.

