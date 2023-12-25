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«ЮMoney» представила обновления игры «ЮVillage»

Финтех-компания «ЮMoney» обновила свою геймификацию «ЮVillage». В обновленной игре — новый интерфейс, новые квесты, задания и игровые объекты. Игровой движок Phaser взамен самописного позволил создавать больше контента, расширить игровые анимации и карту.

«Около 20% пользователей кошелька "ЮMoney" ежемесячно выполняют платежные задания в игре, из них 2% — активно играют в "ЮVillage". Расширение контента и новый функционал позволит пользователям ЮMoney больше вовлекатьcя в игру и активнее выполнять задания», — сказала Эмилия Королева, менеджер по лояльности и игровым продуктам финтех-компании «ЮMoney».

Кроме того, в «ЮVillage» появились пять дополнительных уровней, теперь максимальный — 20-й, новые задания, квесты, украшения, скины, в том числе большое новогоднее обновление.

Для того, чтобы выполнить задания в игре, пользователю нужно оплачивать покупки картой или кошельком «ЮMoney» или выполнять многоступенчатые игровые задания. За достижение определенных уровней в игре пользователи получают баллы, которые можно потратить на покупки. В год можно получить до 4 тыс. баллов и оплачивать ими до 50% от суммы покупки в онлайн-магазинах, где принимают кошелек.

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«ЮMoney» — финтех-компания России. «ЮMoney» предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «ЮKassa». Команда «ЮMoney» работает в платежной индустрии более 20 лет. Кошелек «ЮMoney» — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney». «ЮKassa» создает решения для бизнеса любого размера — от самозанятых до крупных ритейлеров. Основные продукты: прием платежей (более 10 способов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами, сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и другие.

Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «ЮМани».

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