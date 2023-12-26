Итоги второго полугодия на рынке запчастей: на «Авито» в десятки раз выросли продажи запчастей для китайских авто

Аналитики «Авито» исследовали спрос россиян на детали автомобилей разных марок за второе полугодие 2023 г. В 2023 г. общие продажи запчастей выросли на 16,5% по сравнению со вторым полугодием 2022 г. Драйвером роста стали китайские марки автомобилей — спрос на запчасти для них вырос в десятки раз. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сильнее всего вырос спрос на запчасти китайского бренда Omoda — в 42 раза, и Exeed — в 12 раз. Кроме того, яркую динамику показали марки премиального сегмента: Voyah — рост в 23 раза, Zeekr — в 19 раз, LiXiang — в 14 раз. Тем не менее, по доле продаж брендам из Китая еще далеко до традиционных лидеров рынка.

Несмотря на активный рост компонентов для автомобилей из Поднебесной, по доле продаж лидирует отечественная Lada — доля этого бренда во всей выборке составила 8%.

Продажи автокомпонентов для западных марок также не снизились, несмотря на конкуренцию со стороны китайских автобрендов: количество сделок с запчастями от Audi, BMW и Mercedes-Benz увеличилось более чем в полтора раза.

Наибольшим спросом пользуются запчасти для кузова — на них приходится 26% всех продаж, а число сделок за год выросло на 13%. Сильнее всего увеличись продажи в категориях запчастей для салона и электрооборудования — более чем на треть.

Китайские бренды — в лидерах по динамике роста продаж

По данным «Авито», абсолютным лидером по росту числа покупок запчастей для авто за последние полгода стала марка Omoda — количество сделок выросло в 42 раза. В 23 раза чаще пользователи платформы покупали детали для Voyah, чуть меньше, в 19 раз, — для Zeekr. Закрывают пятерку лидеров по росту LiXiang и Exeed: запчасти для авто этих марок покупали в 14 и в 12 раз чаще соответственно. Чаще всего для китайских авто россияне покупают кузовные детали и автосвет.

Все больше россияне интересуются именно новыми деталями. Так, спрос на новые запчасти за эти полгода вырос почти на четверть (+23%). Доля новых компонентов в структуре продаж на «Авито» составила 57%. Интерес к б/у деталям вырос меньше — на 9%.

«Если раньше на «Авито» в основном приходили, чтобы купить б/у запчасти, то теперь пользователи все чаще ищут именно новые детали. Сейчас доля новых товаров в этой категории составляет 57% — это на 5,5% больше, чем по состоянию на тот же период прошлого года. Выше всего доля новых автокомпонентов в запчастях для тормозной системы и подвески — более 67%. И конечно, они доминируют в продажах запчастей для ТО — почти 93%. А лидером по числу сделок по б/у товарам (57%) является раздел автокомпонентов для салона», — сказал Александр Куроптев, руководитель категории «Запчасти» в «Авито».

Россияне скупают запчасти для салона и электронику

Заметнее всего во второй половине 2023 г. выросли продажи деталей для салона — на 40%. Средняя цена покупки в этом разделе составила 5920 руб. Наибольшей популярностью пользовались блоки управления стеклоподъемниками для Toyota (средняя цена — 24 тыс. руб.) и компоненты для обшивки для Lada (в среднем 4 тыс. рублей). Почти на треть (+31%) вырос спрос на электрооборудование. Средний чек в этой категории составил 4,3 тыс. руб. Тут наибольшую востребованность получили всевозможные датчики. Так, популярный датчик массового расхода воздуха в среднем стоил 4 тыс. руб. Кроме того, в этой категории часто покупали катушки зажигания на Volkswagen и Audi, средний чек — 2,6 тыс. руб.

Также высоким спросом пользовались элементы подвески. Например, подвеска и комплект стоек на ВАЗ в среднем стоили 52 тыс. руб. и 13,4 тыс. руб. соответственно. В тормозных системах чаще всего покупали усиленные тормозные диски на Lada, средняя цена которых составила 400 руб. Что касается двигателей, чаще всего этот элемент ищут для автомобилей Lada (в среднем 46,3 тыс. руб.) и модели Hyundai Solaris.

Спрос на популярные марки продолжает расти

Что касается автобрендов, которые сохраняют свою популярность у Россиян, за июнь-ноябрь 2023 года больше всего продаж запчастей пришлось на отечественную Lada. Затем следуют японская марка Toyota, немецкая Volkswagen, южнокорейская Hyundai и Ford. Топ-5 популярных марок у россиян с первого полугодия не изменился.

Если говорить о премиальных европейских брендах, их детали также продолжают покупать на «Авито» все чаще. Так, спрос на запчасти Audi вырос на 61%, детали для BMW покупали чаще на 60%, а Mercedes-Benz — на 48,5%. Также любопытно, что на 72% выросли продажи запчастей от Tesla. Чаще всего владельцы авто от Илона Маска покупали электрооборудование, кузовные детали и стекла — видимо среди владельцев Tesla много любителей быстрого вождения.

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Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 190 млн (по открытым данным на 23 января 2023 г.), месячная аудитория — более 60 млн человек, по данным сервиса Mediascope за декабрь 2022 г.