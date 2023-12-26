«МегаФон» подключил к мобильной сети малые села Хакасии

Около 1500 жителей Хакасии получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». В семи малых населенных пунктах республики оператор развернул сеть четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Подключить пользователей к сети оператора стало возможным благодаря проекту «Устранение цифрового неравенства», реализуемого при участии регионального министерства информационного развития и связи. В программу вошли в деревни Таежная и Белелик Боградского района, село Анчул и деревня Большие Арбаты Таштыпского района, село Нижняя База Аскизского района и деревня Буденовка Бейского района. В этих населенных пунктах проживают от 100 до 400 человек.

За счет активации среднечастотного LTE-диапазона оператор увеличил емкость сети, что позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству интернет – пользователей, кроме того улучшилось проникновение сигнала в здания, а скорость передачи данных остается стабильной даже в часы наибольшей загрузки.

Абоненты «МегаФона» могут загружать и просматривать видео в стандартном качестве, слушать онлайн музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, пользоваться современными цифровыми сервисами и образовательными платформами, электронной почтой, получать государственные услуги. Также им стали доступны звонки по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«В этом году мы расширили территорию 4G-покрытия в Республике Хакасия. Работы проведены в городах, а также небольших и труднодоступных населенных пунктах. Развитие инфраструктуры идет как за счет собственных технологических решений, так и рамках проекта по устранению цифрового неравенства», – сказала Светлана Симаткина, директор «МегаФона» в Хакасии.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.