МТС включила высокоскоростной домашний интернет почти для 250 семей в Промышленном районе Смоленска

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о развитии сети фиксированной связи в Промышленном районе Смоленска. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и сервисам МТС получили жители еще четырех многоквартирных домов на улице Шевченко. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обеспечили скоростным интернетом жителей многоквартирных домов на улице Шевченко, 13, а также в доме номер 6 – в 1, 2 и 3 корпусах. В общей сложности, в этих многоэтажных домах проживает почти 250 семей.

Скорость проводного интернета позволит жильцам подключать к сети до пяти устройств, смотреть онлайн-фильмы даже в вечернее время, удаленно учиться и работать. Также жители этих домов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в «пакет» домашний интернет, IPTV, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION с 200 эфирными телеканалами и тысячами фильмов.

«Мы продолжаем строить фиксированную сеть в Смоленске, в последнее время уделяем большое внимание Промышленному району как одному из самых динамично развивающихся. В начале декабря запустили сеть для 700 семей на улице Соколовского, 25 Сентября, Дохтурова и Строителей. Наши объединенные сервисы особенно актуальны для семей, где помимо смартфонов люди пользуются ноутбуками, smart-телевизорами и другими цифровыми устройствами. Объединяя все в один лицевой счет, можно пользоваться экосистемными продуктами МТС и получать экономию более 10 тыс. руб. в год», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

На сегодняшний день каждая вторая семья в Смоленске имеет доступ к скоростному домашнему интернету МТС и IPTV. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.