Торговая платформа RuTerminal интегрирована с Telegram

Компания SoftWell интегрировала торговую платформу RuTerminal с мессенджером Telegram. Это позволит пользователям терминала получать уведомления о сообщениях и звонках от контрагентов через популярный мессенджер в любое время. Такая возможность будет наиболее удобна для тех трейдеров, кто не всегда может находиться у компьютера, но не хочет пропускать важные сделки. Доступ к боту будет предоставляться по запросу банков – пользователей платформы. Об этом CNews сообщили представители SoftWell.

Помимо отправки уведомлений, разработанный Telegram-бот умеет пересылать сообщения из RuTerminal в Telegram и обратно, а также управлять переговорами: создавать новые звонки, завершать и отправлять их в архив системы RuTerminal. Для создания звонка достаточно отправить боту специальную команду. После ее вызова запрос транслируется в терминал, а в Telegram создается новая тема форума, в которой будет идти переписка трейдеров с контрагентами. Протоколирование звонков ведется в RuTerminal. В дальнейшем чат можно перенести в архив платформы, а из Telegram он будет полностью удален.

Используя бот, пользователи RuTerminal могут не беспокоиться о пропуске важных входящих звонков и сообщений с предложениями сделок от контрагентов – все уведомления о них, сформированные на платформе, дублируются в Telegram.

Согласно правилам деловой переписки, и для того, чтобы обезопасить обе стороны переговоров, в терминале отключена возможность исправлять или удалять сообщения. Поэтому, если изменить сообщение в мессенджере Telegram, в RuTerminal все равно останется его первоначальный вариант.

Для старта работы с ботом, банкам необходимо отправить в SoftWell запрос на интеграцию с указанием учетных записей трейдеров в Telegram и ссылки на созданный банком канал или группу в мессенджере. Также потребуется включить в настройках группы функцию «Темы».

Интеграция платформы с Telegram расширяет возможности организации переговоров между участниками рынка, которым необходимо быть мобильными и при этом оперативно реагировать на запросы о сделках.

«Дублирование уведомлений, сообщений и звонков с платформы в бот и обратно, а также хранение данных о них в архиве RuTerminal обезопасит трейдеров от недобросовестных контрагентов, которые в обычной переписке в Telegram могут удалять свои сообщения в случае неудачной сделки. Кроме того, те трейдеры, которым удобнее работать с мобильного устройства, а не за компьютером, не будут пропускать важные звонки. Это первая интеграция RuTerminal с мессенджерами. Мы будем собирать обратную связь от пользователей и в дальнейшем продумаем добавление новых возможностей. Например, интеграцию платформы с различными корпоративными чатами, если поступит такой запрос от клиентов. Также мы планируем предложить банкам и брокерам публиковать в закрытых группах Telegram свои потоки цен», – сказал Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.