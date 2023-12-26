В национальное удэгейское село Гвасюги пришел высокоскоростной 4G интернет «МегаФона»

Около 200 жителей удаленного села Гвасюги района имени Лазо Хабаровского края теперь могут выходить в интернет с мобильных устройств на высоких скоростях. «МегаФон» построил базовую станцию и впервые запустил в этом населенном пункте мобильную связь четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Гвасюги стоит на реке Були при впадении ее в протоку реки Хор. Расстояние от Гвасюги до районного центра Переяславка около 90 км. С 2003 г. в селе функционирует этнокультурный центр «Солнце», представляющий из себя музей под открытым небом и развлекательный комплекс с фольклорными представлениями. В 2023 г. в селе прошел фестиваль удэгейской культуры «Встреча сородичей» − древний обрядовый удэгейский праздник, знаменующий собой объединение родов одного народа «удэ», численность которого сокращается.

Ранее сельчанам были доступны только голосовые вызовы - связь обеспечивала базовая станция, находящиеся в соседнем селе, поэтому сигнал был неустойчивый, а мобильный интернет практически отсутствовал. Теперь для абонентов оператора и приезжающих туристов доступна стабильная связь, скоростной интернет, а также звонки с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение и чистый звук. Для многих сельских жителей мобильная связь является основным каналом получения информации в интернете и дает безграничные возможности для досуга. С помощью мобильных устройств они общаются с родственниками, решают множество вопросов без выезда в город, получают государственные услуги в режиме онлайн. Средняя скорость мобильного интернета в селе составляет около 38 Мбит/с, что обеспечивает для пользователей комфортную работу в сети.

«Огромное спасибо всем операторам связи, которые поддерживают наш региональный проект. В 2023 г. почти 7500 жителей малых населенных пунктов получили доступ к качественному интернету. Региональный проект рассчитан до 2030 г., поэтому работу по подключению сел и поселков региона продолжим в следующем году», – сказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.

«Запуск мобильного интернета в селе Гвасюги завершил наш совместный проект с правительством края в 2023 г. Наличие устойчивой связи не только сделает жизнь в селе более комфортной, но и поможет сохранить наследие и традиции коренных народов севера, а также способствует развитию этнокультурного туризма», – отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.