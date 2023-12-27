«Дом.ру» первым из операторов запустил высокоскоростной интернет до 2,5 Гбит/с и подключил первых клиентов

«Дом.ру» подключил широкополосный доступ по технологии XGS-PON на территории Иркутска и Перми. Запуск также планируется в других городах.Технология позволяет использовать интернет до 10 Гбит/с. С помощью XGS-PON «Дом.ру» запустил тариф на скорости до 2,5 Гбит/с. Сообщается, что в российских городах такая скорость подключается впервые.

Высокую скорость тарифа до 2,5 Гбит/с обеспечивает технология XGS-PON (симметричная пассивная оптическая сеть) — это одна из передовых методик передачи данных в оптических сетях. Она представляет собой эволюцию PON, которая достигает высоких скоростей передачи данных. Такое современное решение позволяет экономить на кабельной инфраструктуре и обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с для входящего и исходящего каналов. XGS-PON обеспечивает высокую пропускную способность и передает большой объем данных по одному оптоволоконному кабелю без необходимости размещать дополнительное оборудование.

Тестирование технологии проходило в несколько этапов. Стабильность и заявленные скоростные характеристики проверялись в лабораториях производителей оборудования. Далее в двух лабораториях «Дом.ру» проверялся парк клиентского оборудования и оценка способности поддерживать такие скорости. Исследование проводилось на пилотных группах клиентов и показало, что высокоскоростные тарифы могут успешно работать в условиях реальной сети.

С помощью технологии XGS-PON риск задержек и прерываний интернета намного ниже, а файлы загружаются в десятки раз быстрее, чем со стандартной скоростью сети до 100 Мбит/с. Например, часовое видео в 4К качестве объемом около 45 ГБ со скоростью 2,5 Гбит/с скачается за пять минут. Со скоростью 100 Мбит/с такой файл загрузится примерно за час.

Технология XGS-PON не зависит от электропитания и потому является более стабильной. PON сети – это экологичная альтернатива привычным технологиям. Они потребляют меньше электроэнергии, а эксклюзивная установка позволяет не производить замену оборудования долгое время – как со стороны провайдера, так и со стороны пользователя.

Первыми городами, в которых «Дом.ру» установил волоконно-оптические сети с высокой пропускной способностью, стали Иркутск и Пермь. Несколько клиентов в этих городах уже подключены к интернету на скорости до 2,5 Гбит/с. Для запуска высокоскоростного интернета потребовались XGS-PON терминал с пропускной способностью 10 Гбит/c, Wi-Fi роутер стандарта Wi-Fi 6 со скоростью соединения до 6 Гбит/с и с WAN портом 2,5 Гбит/с. Также необходима мощная сетевая карта, USB 3.0 и type-C переходник с поддержкой скорости до 2,5 Гбит/с. «Дом.ру» отмечает, что в ближайшем будущем планирует подключение технологии XGS-PON в других городах.

«С каждым годом наши клиенты потребляют больше трафика и высококачественного контента, также растет количество устройств на одного абонента. Это требует от оператора повышать стандарт качества, скорости и обслуживания. За последние три года мы модернизировали 95% наших сетей, чтобы улучшить скорость и качество интернета. Благодаря этому, 75% новых клиентов подключают гигабитный интернет и выбирают инновационный роутер стандарта Wi-Fi 6, который поддерживает эти скорости. Сегодня мы подключили на тариф со скоростью 2,5 Гбит/с первых в России клиентов! Считаем, что за новой технологией стоит наше будущее – они позволят России сохранять лидирующие позиции в мире по скорости доступа в интернет» – сказал Андрей Чазов, директор по продуктам «Интернет» «Дом.ру».

Новая скорость предназначена для пользователей, которые увлечены новыми технологиями. Это стримеры и блогеры, представители творческих профессий, которые зарабатывают в интернете.