ОТП Банк запускает сторис в мобильном приложении

Клиентам ОТП Банка стал доступен формат сторис в мобильном приложении. Этот удобный канал коммуникации с сегодняшнего дня автоматически заработал на устройствах на базе iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители ОТП Банка.

С помощью сторис банк упростит получение необходимой информации, теперь клиенты смогут: быстро узнавать о новых функциях приложения; оперативно разобраться в особенностях банковских продуктов; получить важные новости, такие как изменения условий по продуктам или в графике работы отделений; узнавать полезные советы по управлению собственными денежными средствами.

«Формат сторис отлично зарекомендовал себя, как удобный способ взаимодействия с клиентами в мобильном приложении. Мы хотим рассказывать о себе максимально удобным способом, а также сделать наши коммуникации не только красивыми и интересными, но и полезными. Сторис будут отображаться на главной странице приложения и регулярно обновляться. Для большинства пользователей мобильных приложений формат картинки и короткого текстового сопровождения по статистике наиболее удобен для восприятия», — сказал Иван Бахмат, директор по развитию цифрового бизнеса ОТП Банка.

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ОТП Банк присутствует на российском рынке почти 30 лет, имеет опыт взаимодействия с более чем 20 млн клиентов по всей стране и предлагает универсальные банковские услуги. Банк присутствует в более чем 800 населенных пунктов страны, собственная сеть банка насчитывает более 57 тыс. точек потребительского кредитования.