Подписки на сервисы для работы и развлечений оказались самыми нелюбимыми подарками на Новый год

Россияне предпочли бы получить на Новый год гаджеты, смартфоны и компьютеры, но не хотели бы видеть в качестве подарка подписки на сервисы. При этом более трети россиян считают технологии хорошим новогодним подарком. Об этом CNews сообщили представители Grechka Media.

О том, какие техно-подарки предпочитают россияне, в исследовании аналитического центра Grechka Media и A2 Research, проведенном среди 1200 респондентов в 17 регионах России.

Так, 41% респондентов ответили, что «всегда рады получить в подарок технологии». 22% россиян предпочли бы получить деньги, а еще 15% опрошенных ответили, что рады любым подаркам. В 2023 г. 36% респондентов собираются сделать техно-подарок близким и друзьям.

Говоря о самых любимых подарках, 32% россиян выбрали гаджеты, смартфоны и компьютеры, еще 22% назвали лучшим подарком устройства для умного дома. Еще 13% опрошенных обрадовались бы роботам для дома.

Рассуждая о подарках, которые хотелось бы получить на Новый год меньше всего, 27% респондентов назвали «подписки на ИИ-сервисы для работы». На втором месте среди нелюбимых подарков — подписки на развлекательные сервисы (18%), на третьем — криптовалюты и NFT (17%).

Аналитики также выяснили, кому россияне готовы сделать техно-подарки. Больше всего опрошенных (27%) собираются дарить технологии супругам и партнерам, 17% ответили, что это хороший подарок для детей, а еще 15% сделают подобный подарок родителям. Однако россияне точно не станут дарить техно-подарок бабушкам и дедушкам — так ответили 20% россиян, еще 19% не подарили бы технологические подарки коллегам.

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