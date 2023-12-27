Сервисы «Яндекса» инвестируют 2,5 млрд руб. в поддержку курьеров в новогодний период

Курьеры, сотрудничающие с сервисами «Яндекс Еда», «Деливери», «Лавка» и «Доставка», получат дополнительные выплаты в декабре и январе. Ежегодно «Яндекс» поддерживает доставщиков в период, когда количество заказов на сервисах заметно возрастает. В этом году сервисы «Яндекса» инвестируют рекордные 2,5 млрд руб. в дополнительные доходы курьеров в зимний период высокого спроса. Получить выплаты могут доставщики по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Например, в «Яндекс Еде» и «Деливери» спрос на доставку в декабре 2023 г. вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г. Чтобы все клиенты смогли получить свои заказы, сервисы привлекают дополнительных курьеров на линии. В периоды высокого спроса доставщики могут значительно увеличить доход — в Москве эта сумма может достигать 200 тыс. руб. в месяц, а например, в «Доставке» доходы автокурьеров в декабре в среднем на 43% выше, чем в другие месяцы, в том числе и благодаря специальным программам поддержки. Они включают в себя повышение коэффициента, увеличивающего оплату за доставки, и другие бонусы.

«Яндекс» использует различные технологии в логистике, которые помогают справляться с пиковыми нагрузками. Например, алгоритмы батчинга выстраивают процесс так, чтобы еда приезжала клиенту горячей, а путь курьера был максимально удобным и быстрым. Во время высокого спроса сервисы «Яндекса» также используют динамическое ценообразование — оно помогает балансировать спрос и предложение и включается тогда, когда в отдельном районе нужно больше курьеров, чтобы доставить все заказы. И батчинг и динамическое ценообразование помогают курьерам увеличить доход, особенно когда они доставляют в непогоду. Кроме того, в такие периоды время на выполнение заказа для курьеров может быть увеличено, а их доход рассчитывается по повышенным коэффициентам. Также в День Курьера 17 декабря и в период новогодних праздников сервисы «Яндекса» удваивают сумму чаевых, которые курьеры получают от клиентов.

В рамках программы заботы о курьерах «Яндекс» впервые организовал посещение новогодних елок для 1,5 тыс. детей курьеров и их родственников в 16 городах России. А в качестве новогодних подарков курьеры получили подписку на «Яндекс Плюс».

Чтобы обеспечить курьерам больший комфорт в процессе доставок, «Яндекс Еда» совместно с партнерами по всей России развивает проект «Дружелюбные рестораны. В таких заведениях курьеры могут отдохнуть, выпить чай и даже пообедать со скидкой. Они отмечены в приложении «Яндекс Про», а также в «Яндекс Картах». Кроме того, «Яндекс Еда» постоянно инвестирует в увеличение количества зон отдыха, где курьеры могут согреться в холодную погоду, отдохнуть, попить воды или чая, а также зарядить телефон. Помимо этого курьерам в рамках программы заботы доступно страхование на слотах, бесплатные юридические консультации, бонусы и скидки от партнеров сервисов, например, на аренду самоката или power-банков.