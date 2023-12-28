CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Билайн» увеличил в три раза скорость мобильного интернета в «Сапсане»

«Билайн» завершил модернизацию связи по пути следования высокоскоростных поездов «Сапсан». В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета увеличилась в три раза. Теперь клиенты «Билайн» во время поездки смогут пользоваться привычными мобильными сервисами – смотреть онлайн-кинотеатры, переписываться в мессенджерах и соцсетях или проводить рабочие встречи по видеоконференции. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Кроме комфортной скорости 4G, «Билайн» обеспечил полную доступность мобильной связи на всем участке «Москва - Санкт-Петербург». Непрерывный доступ в сеть во время движения поезда со скоростью до 250 км/ч обеспечивают базовые станции, расположенные по пути следования состава на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей. Поскольку составы сделаны из материалов, задерживающих радиоволны, внутри каждого вагона установили репитеры (усилители сигнала). Задача репитеров поймать сигнал ближайших базовых станций и передать внутрь вагонов, таким образом создается равномерное покрытия сигнала связи и клиенты компании остаются на связи.

В результате опроса, проведенного «Билайн» среди своих клиентов, выяснилось, что наиболее популярная ситуация использования мобильного интернета – это поездка в общественном транспорте (81%). А в топ сервисов, которые используют в пути, входят онлайн-музыка, поиск информации, соцсети и мессенджеры. Средней скорости мобильного интернета «Билайн» по пути следования «Сапсана» достаточно для комфортного использования популярных приложений и интернет-ресурсов.

Валерий Шоржин, вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом» («Билайн»): «Я рад, что мы можем сообщить своим клиентам о значительном улучшении связи в «Сапсанах» перед новогодними праздниками, когда многие из нас отправятся к близким, чтобы встретить Новый год вместе. Мы уделяем особое внимание организации связи на автомобильных и железнодорожных магистралях, потому что связь в пути – это не только общение и развлечение, но и безопасность пассажиров. Кроме этого, качественная сеть позволит пассажирам провести время в дороге с максимальной пользой – можно разобрать почту или провести рабочие встречи по видеоконференции».

***

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

Латвия блокирует «Музыку» и другие сервисы «Яндекса» по всей стране

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Порностудии из США зарабатывают сотни тысяч долларов на преследовании пользователей торрентов

Ксения Позднякова, «Самолет»: Строительная отрасль не консолидирована — отсюда и низкий уровень цифровой зрелости

Топ-5 технологических трендов в России на 2024 г. по версии CNews

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Интервью с главой компании Fans Of Scents: как ИИ помогает выбрать «правильный» аромат

Обзор ноутбука OSiO FocusLine 150i: первый тест в России

Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года

Показать еще

Наука

Кровь становится беспроводной сетью — как такое возможно?

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?
Показать еще