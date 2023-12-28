МТС ускорила мобильный интернет в ТЦ «Аэро Парк» к новогоднему шоппингу

ПАО «МТС» , цифровая экосистема, увеличила скорость мобильного интернета в ТРЦ «Аэро Парк»». Быстрым доступом в сеть теперь обеспечены сотрудники и тысячи посетителей, ежедневно бывающих в крупнейшем торговом центре Брянской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС покрывает три этажа торгового центра, его общая площадь составляет 116 тыс. квадратных метров и включает в себя торговые залы, фудкорт, детскую развлекательную зону, а также автомобильную парковку. Это стало возможным за счет модернизации телеком-оборудования, обеспечивающего устойчивое покрытие и высокие скорости интернета даже в «часы пик».

Обновленная сеть рассчитана на кратное увеличение передачи данных во время наплыва посетителей, например, в сезон предновогоднего шопинга.

С помощью высокоскоростного интернета посетители торгового центра могут с пользоваться услугами такси и банкинга, смотреть видеообзоры, читать отзывы на товары, активировать промокоды для участия в акциях, делиться с близкими фотографиями и видео покупок, советоваться по подбору одежды и аксессуаров по видеосвязи из примерочных. Сопровождающие и отдыхающие оценят новый уровень услуги во время просмотра кино и сериалов, онлайн-игр, общения.

«Торговый центр расположен в большом здании из стекла и бетона, эти конструкции могут ослаблять сигнал сотовой связи. Для улучшения качества сети ранее мы установили дополнительное телеком-оборудование внутри торгового центра, теперь - еще и снаружи. Это позволило расширить покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом, что всегда важно для посетителей, но особенно - к сезону новогоднего шоппинга, когда поток значительно возрастает. Быстрый интернет открывает новые возможности и для владельцев торговых точек: теперь они смогут оцифровать свою работу еще и с помощью систем видеонаблюдения и использования умных датчиков», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

Крупнейший ТРЦ Брянской области находится в оживленном месте с крупной транспортной развязкой, в центре новых жилых застроек. Постоянно нарастает приток посетителей в результате заселения новостроек в районе старого аэропорта.

«В "Аэро Парке" ежедневно бывает около 35 тыс. посетителей, которые хотят всегда оставаться на связи. Мы являемся не только центром ярких и социально значимых событий с проведением праздничных и культурно-развлекательных мероприятий для всей семьи, но и спортивных состязаний, творческих мастер-классов, выставок и fashion-показов. Мы поддерживаем высокие стандарты гостеприимства, создаем и организуем пространство, в котором каждый посетитель получит комфорт и пользу. Магазины известных российских и мировых брендов нуждаются в хорошей связи и интернете, чтобы внедрять высокий уровень современного обслуживания покупателей с помощью цифровых сервисов и оборудования. Улучшение связи к Новому году — очень своевременно», — сказал управляющий ТРЦ «Аэро Парк» Валерий Пугачев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.