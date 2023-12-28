Резидент «Сколково» зарегистрировал ИИ-систему для диагностики онкологических заболеваний кожи

Компания «АИМЕД», резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), получила регистрационное удостоверение на систему поддержки принятия врачебных решений «ПроРодинки». Сервис на основе нейросетевых технологий предназначен для помощи врачу в принятии решений при диагностике новообразований кожи по фотографиям. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

На текущий момент мобильное приложение «ПроРодинки» — это 980 тыс. изображений, полученные от 550 тыс. пользователей. За время реализации проекта было выявлено более 23 тыс. злокачественных новообразований, из них почти 14 тыс. случаев меланомы.

Программное обеспечение включает несколько модулей сверточной нейронной сети, обученной системе убеждений, базирующейся на диагностических признаках определенных патологий и математических расчетах. Используя предоставляемые изображения новообразований кожи, нейронная сеть оценивает и составляет заключение, сопоставимое с заключением квалифицированного специалиста в области дерматовенерологии и онкологии.

Нозологии, распознаваемые нейросетью: меланома; БКРК; меланоцитарный невус; себорейный кератоз; гемангиома.

Юлия Щеглова, старший проектный менеджер кластера биомедицинских технологий «Сколково»: «Наш резидент “Аимед” получил первое в России регистрационное удостоверение Росздравназдора на систему поддержки врачебных решений в дерматологии. Нейросеть сервиса позволяет детектировать все возможные виды злокачественных образований, а также некоторые другие виды заболеваний кожи. До получения регистрационного удостоверения пользователи мобильного приложения “ПроРодинки” могли использовать его лишь для оценки риска наличия онкологического заболевания. Получение разрешения от Росздравнадзора позволяет медицинским организациям закупать программное обеспечение, а врачам использовать его при постановке диагноза. Мы рады, что при грантовой и бизнес-поддержке “Сколково” команда вывела свой продукт на рынок быстрее».

Сервис может использоваться в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи, включая доврачебную и врачебную, а также в условиях дневного стационара и на дому, в рамках оказания специализированной медицинской помощи и в научной деятельности.

Вениамин Дардык, генеральный директор «АИМЕД»: «Наш продукт — это результат 5 лет большого совместного труда врачей и программистов. Построенная модель позволила вовремя выявить меланому у тысяч людей. Надеемся, что с получением статуса медицинского изделия мы сможем с его помощью помочь людям вовремя, на ранних стадиях обнаруживать возникшее заболевание и, тем самым, получить возможность полного излечения»

Основными достоинствами данной системы являются: производительность — система может обрабатывать несколько сотен тысяч изображений в течение рабочего дня; эффективность — система работает на уровне хорошего дерматолога-онколога, на клинических испытаниях, которые проводились в НМИЦ Блохина, система показала чувствительность 93,5% при специфичности 84,3%; доступность — при наличии интернета услуги системы доступны из любой точки России.

Проект реализуется при поддержке Приволжского Исследовательского Медицинского Университета (ПИМУ). Команда экспертов университета не только выступила в качестве создателей сервиса, но и организует продвижение в регионах России.

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«Сколково» (группа «ВЭБ.РФ») — инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Ф2 Инновации», «Яблочков», TenChat и многие другие. Сколковская экосистема — это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Научное сердце «Сколково» — университет «Сколтех». Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу года превысит 500 млрд руб. На третий квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3,786 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.