«Росжелдорпроект» использует WorksPad для безопасной мобильной работы персонала

АО «Росжелдорпроект», дочернее общество ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), приобрел 700 лицензий на решение от «Группы Астра» WorksPad и использует его для дистанционной работы сотрудников. Внедрение этого продукта позволило обеспечить необходимый компании уровень защиты инфраструктуры и данных при подключении к корпоративной почте и другим ресурсам с мобильных устройств, а также получить доступ к технической поддержке производителя и уменьшить зависимость от зарубежных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

WorksPad предназначен для организации безопасной работы персонала с корпоративными ИТ-ресурсами с планшетов и смартфонов под iOS и Android.

На мобильные устройства устанавливается приложение-контейнер, которое полностью контролируется работодателем и в то же время никак не взаимодействует с личными данными пользователя. В WorksPad можно настроить шифрование и политики безопасности, что позволяет обеспечить высокий уровень защиты данных компании и предотвратить их утечку.

Решение о внедрении продукта базировалось на нескольких факторах. В частности, нужно было обеспечить безопасные условия для удаленной работы множества пользователей с корпоративными ресурсами. Ранее ИБ-требования организации не позволяли дистанционно подключаться к почте и приложениям, а попытки решить этот вопрос при помощи VPN-клиентов и применения разных политик на почтовых серверах не дали желаемого результата.

В рамках реализации проекта было приобретено 700 лицензий на WorksPad, ПО успешно интегрировали в серверную инфраструктуру и установили на мобильные устройства персонала. На сегодняшний день сотрудники общества на ежедневной основе успешно пользуются корпоративной почтой и другими ресурсами, при этом соблюдаются все требования компании в части инфобезопасности.

«Эффективное управление корпоративной мобильностью — один из главных технологических вызовов будущего. Уже сейчас ИТ-инфраструктура АО «Росжелдорпроект» объединяет сотни мобильных пользователей, и их число растет. Благодаря внедрению WorksPad мы вышли на новый уровень делового общения, обеспечив при этом необходимый уровень защищенности рабочей среды. На сегодняшний день наши специалисты используют это решение для оперативных и эффективных коммуникаций, и это очень важно для всех бизнес-процессов. Кроме того, хотел бы отметить высокое качество оказываемой технической поддержки: все возникающие вопросы решаются быстро и профессионально», — сказал Виктор Назгаидзе, начальник отдела ИТ инфраструктуры и информационной безопасности.

«Проект внедрения WorksPad в ИТ-инфраструктуре АО «Росжелдорпроект» являет собой пример грамотно выстроенной и реализованной стратегии корпоративной мобильности. В результате наши заказчики отмечают, что продуктивность удаленной работы сотрудников повысилась, при этом и ИТ-система, и информация надежно защищены от несанкционированного доступа и утечки. Мы благодарим коллег из АО «Росжелдорпроект» за сотрудничество, продолжаем развивать свой продукт и ожидаем, что в будущем он станет еще более удобным», — сказал Захар Головарян, директор департамента развития продаж «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

АО «Росжелдорпроект» является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), включая в свой состав 19 проектно-изыскательских институтов-филиалов и 3 региональных отделений, расположенных в крупнейших городах Российской Федерации. Объединяющим звеном компании является центральный офис, находящийся в Москве. АО «Росжелдорпроект» выполняет проектно-изыскательские работы для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов железнодорожной, промышленной, социально-культурной, жилищной сферы и коммерческой недвижимости.