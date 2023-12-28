Спорт в Okko стали смотреть на 61% больше

В 2023 г. число пользователей, смотрящих спорт в Okko, выросло на 25%. Общее время смотрения спортивного контента при этом выросло на 61%, что говорит не только о росте базы любителей спорта, но и об увеличении интереса пользователей. Об этом CNews сообщили представители Okko.

Среди главных причин роста аудитории спортивного направления Okko — увеличение каталога турниров и доступных в сервисе видов спорта, а также включение спортивного контента в базовую подписку Okko.

Объем спортивного контента в Okko увеличился на 24%. В 2023 г. в сервисе можно было смотреть все спортивные трансляции, доступные в России, от Ла Лиги и матчей российских футбольных клубов до КХЛ и фигурного катания. В числе новых спортивных событий, доступных эксклюзивно в Okko, — Саудовская Про-лига, все турниры ISU по фигурному катанию, баскетбольная Евролига и Еврокубок, Кубок России по баскетболу, MMA-турниры Rizin и PFL, кикбоксинг-турниры Glory, турниры по бобслею и скелетону, а также киберспортивные соревнования.

Самой популярной прямой трансляцией Okko в 2023 г. стал Эль Классико 23 октября. Рекордным по просмотрам спортивного контента месяцем стал декабрь — пользователи смотрели матчи Ла Лиги, Саудовской Про-лиги и Кубка Италии, Евролиги и Еврокубка по баскетболу, боксерский турнир Day of Reckoning с боем Бивол — Артур, Чемпионатом России по фигурному катанию и Гран-при ISU, Кубок мира по биатлону и другие события.

В 2023 г. число ценительниц спорта в Okko выросло на 4 процентных пункта и достигло 41%. Женская аудитория активнее всего смотрела фигурное катание, теннис и волейбол, в то время как мужчины предпочитали единоборства и киберспорт. Пользователи в возрасте 16-24 лет проявляли повышенный интерес к киберспорту, волейболу и баскетболу, а старшая аудитория чаще предпочитала биатлон, фигурное катание и теннис. Футбол и баскетбол одинаково популярны во всех возрастных группах.

Высокий интерес к конкретному виду спорта в городах во многом определяется наличием команды, центра подготовки спортсменов и крупных соревнований в рамках дисциплины.

Москвичи повышенный интерес испытывают к Ла Лиге, баскетбольной Евролиге, Кубку мира по биатлону, российскому фигурному катанию и Саудовской Про-лиге.

В Санкт-Петербурге, также, как и в Москве, высокий интерес к Ла Лиге и к Евролиге. Жители города также чаще бывают увлечены теннисом, так как исторически в этом городе проводятся крупнейшие соревнования самого высокого уровня. Также в Санкт-Петербурге увлечены киберспортом.

В Приволжском и Сибирском ФО активнее следят за КХЛ, так как в этих регионах много команд-участниц, и они активно борются за самые высокие места. На Дальнем Востоке зрители также активно смотрят Ла Лигу и волейбольную Суперлигу.

Фигурное катание любят в Самарской области, Ульяновской области и Республике Татарстан. На Урале зрители проявляют интерес к волейболу, что связано с наличием сильных мужских и женских команд.

Смешанные единоборства особенно популярны на юге стране из-за большого количества спортсменов в этих видах спорта, представляющих регион, а также в Сибири и на Дальнем Востоке, что связано корреляцией часовых поясов и удобством смотреть соревнования из США. На Дальнем Востоке повышенный интерес к баскетболу и волейболу, что связано в том числе с удобным временем трансляций и российских соревнований, и зарубежных ведущих лиг.

Подростки и молодые люди чаще отдают предпочтение Саудовской Про-лиге, что связано с прогрессивным подходом турнира к маркетингу и трансферами мировых звезд футбола. Ла Лигу и баскетбольную Евролигу чаще смотрят пользователи в возрасте 25-34 лет. В 45-54 лет зрители активнее следят за биатлоном и российским фигурным катанием.