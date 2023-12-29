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Наталья Сергунина: Пользователи «Активного гражданина» выберут лучшие новогодние маршруты на Russpass

Участники проекта «Активный гражданин» определят самые красивые и интересные маршруты по зимней Москве. Подробное описание каждого из них есть в цифровом туристическом сервисе Russpass. Об этом CNews сообщили представители Правительства Москвы.

«Организаторы отобрали 12 маршрутов. Участники могут отметить от одного до пяти вариантов. Среди них рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Маршрут «Рождество в Москве» представляет собой путешествие по популярным туристическим местам города — от Манежной площади через Александровский сад к Большому Каменному мосту и затем до храма Христа Спасителя. Узнать интересные факты о достопримечательностях, встречающихся по пути, поможет аудиоэкскурсия. «Новогодняя Москва» начинается в Центральном детском магазине, проходит по Театральной площади и заканчивается у стен Кремля. Здесь тоже есть возможность послушать цифровой гид, в рамках которого расскажут о традициях и истории Нового года.

Территории главной выставки страны посвящена прогулка «Точка притяжения: зимняя прогулка по ВДНХ»: на карте отмечены исторические и современные павильоны, интересные места для детей и взрослых. Гостей приглашают заглянуть также на выставку «Россия». Участники прогулки по Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках могут посетить мастер-классы и представления, покататься на ледовой площадке фестиваля «Путешествие в Рождество».

Ностальгическое путешествие позволит посетить локации, где покупали подарки и гуляли полвека назад, а те, кто выберет «День в Коломенском: зимняя прогулка в музее-заповеднике», попадут на один из самых старых катков Москвы, прокатятся на санях и примут участие в других народных забавах.

Для москвичей и туристов, которым интересны музеи и главные видовые точки столицы, подготовлены маршруты «От "Зарядья" до "Эрмитажа": прогулка по новогодней Москве» и «На каток, в музей и в парк: идеи для зимнего дня в Москве».

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