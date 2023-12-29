CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Россияне могут получить бесплатную юридическую помощь на платформе «Доверие»

В 2023 г. состоялась реализация нового проекта «Цифровая платформа бесплатной правовой помощи «Доверие». Проект был поддержан грантом мэра Москвы. Платформа является уникальным экспертным ресурсом для решения актуальных правовых проблем. За год реализации проекта экспертами обработано более 300 запросов жителей города Москвы. Об этом CNews сообщили представители платформы «Доверие».

Суть работы платформы состояла в высококвалифицированной обработке поступающих запросов от граждан по наиболее волнующим их вопросам. Запросы, которые поступали на платформу, в основном касались различных социальных проблем и функционирования предпринимательских структур. Ответы экспертов платформы были классифицированы по тематическому рубрикатору и размещены на официальном сайте платформы. На сегодняшний день все желающие могут воспользоваться поиском по рубрикатору и найти интересующие их вопросы по темам: образование, работа, финансы, туризм, потребители, семья, здоровье и бизнес.

Экспертами платформы было организовано и проведено множество мероприятий, направленных на популяризацию профессионального подхода к решению юридических вопросов и повышению правовой грамотности граждан. Всего было проведено более 30 мероприятий и презентаций, результатами которых стала вовлеченность большого числа заявителей и заинтересованных лиц в процесс анализа современных проблем правоприменения.

Реализованный проект бесплатной юридической помощи «Доверие» показал, что в обществе есть огромная потребность в проведении просветительских мероприятий и открытого диалога, необходимого для эффективного разрешения юридических коллизий, выявления пробелов в правовом регулировании и подготовки качестве законотворческих инициатив.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

Китайский аэростат-шпион использовал связь американского интернет-провайдера

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных

Российский оборонный комплекс и ИT-компании под атакой хакеров-мошенников

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

Wildberries задирает комиссии для продавцов электроники. Не за горами повышение цен. Опрос

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2023 года: хиты продаж

Интервью с главой компании Fans Of Scents: как ИИ помогает выбрать «правильный» аромат

Обзор ноутбука OSiO FocusLine 150i: первый тест в России

Показать еще

Наука

Кровь становится беспроводной сетью — как такое возможно?

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?
Показать еще