МТС запустила цифровой гид по региону левитановских пейзажей и наследию «ситцевых королей»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, что сервис бронирования отелей МТС Travel запустил онлайн-путеводитель для гостей Ивановской области. Въезжая в регион, туристы теперь будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на платформу для самостоятельных путешествий. Из гида приезжие смогут узнать о наследии ситцевых королей, секретах левитановских пейзажей и точно понимать, какие сувениры привезти из Ивановской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-гид предложит прогуляться по пешему туристическому маршруту «Красная нить», проходящему от железнодорожного вокзала мимо дома-птицы, дома-корабля и дома-пули. Путеводитель также пригласит в самые известные ивановские музеи, как на традиционные экскурсии по Ивановскому государственному историко-краеведческому музею имени Дмитрия Бурылина и его филиалам, так и в необычные - музей невест, музей камня и музей сыра.

Гид расскажет и о Щудровской палатке — каменной избе 1680 года постройки, старейшем из сохранившихся зданий Иванова с маленькими окошками, в котором еще в советские времена жили люди.

Зимой путеводитель предложит порыбачить в богатых рыбой ивановских реках и озерах, отправиться в новогоднюю Шую, столицу Русского Рождества и увидеть световую инсталляцию в память об утраченном старинном храме, в теплое время года можно выбрать круиз по Волге, созерцая знаменитые левитановские пейзажи, и проплыть над кратером Пучеж-Катунского метеорита, и в любое время года побывать в столице лаковой миниатюры Палехе, левитановском Плесе и других знаменитых местах Ивановской области.

В путеводителе МТС Travel есть настоящий гастрогид, который предложит попробовать туристам щи из щаницы – квашеных грубых листьев капусты, рыбные углы со стерлядью и кулейку – плесский ответ чизкейку.

В довершение гид подскажет, что обычно везут из Ивановской области – шкатулки и елочные игрушки, расписанные в технике палехской лаковой миниатюры, шуйское мыло, постельное белье и скатерти из ситца и бязи, льняную одежду, лоскутные одеяла и гобелены.

«Ивановская область – одно из самых привлекательных мест для путешествий, и ее прелесть, что она очень разная. Кто-то для себя здесь вдохновится историей становления русского купечества – «ситцевых королей», манере ведения дел которых можно поучиться и сегодня. Другие могут отправиться в музей ситца и восторгаться фантазией авторов тысяч вариантов ситцевых узоров, третьи поймать свой дзен в разнообразном ивановском авангарде или в путешествиях по Волге. Растет число самостоятельных индивидуальных и семейных поездок, поэтому бесплатный цифровой гид МТС Travel будет как раз кстати», — сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Ивановской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.