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Цифровой гид МТС по Владимирской области отправит туристов в путешествие по десяти векам

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, что сервис бронирования отелей МТС Travel запустил онлайн-путеводитель для гостей Владимирской области. Въезжая в регион, туристы получат приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид. В нем путешественники найдут полезную информацию о том, что обязательно стоит посмотреть в городе и области, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда попробовать. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В путеводитель вошли популярные локации Владимирской области - шедевры белокаменного зодчества Золотые ворота, Успенский кафедральный и Дмитриевский соборы во Владимире, город-музей Суздаль, столица российского хрусталя Гусь-Хрустальный и многие другие интересные места. Из необычных достопримечательностей туристов может заинтересовать музей известной действующей российской тюрьмы Владимирский централ, основанной еще в XVIII веке при Екатерине II, а также «Щурово городище» — музей Средневековья под открытым небом в Суздале, на территории туристического комплекса «Горячие ключи».

Кроме того, путеводитель МТС Travel расскажет гостям региона, где можно заняться скалолазанием, освоить древние ремесла, сходить в настоящую русскую баню и увидеть зубров. Гид поможет составить культурную программу посещения Владимира, Суздаля, Мурома, расскажет местные легенды: например, пояснит, почему дорога здесь называется «Пекинка» и где найти духи с запахом Владимира.

Впечатление от визита во Владимирскую область будут не полными, если не попробовать местные блюда. Поэтому целый раздел в цифровом гиде МТС Travel посвящен угощениями с владимирской вишней, покровским пряникам и суздальским огурцам, из которых делают сотни блюд, в том числе огуречное варенье.

«Владимирская область привлекает туристов из разных уголков страны. И эти путешествия должны быть интересными и комфортными, поэтому цифровой путеводитель, в котором МТС Travel собрал самые главные достопримечательности, поможет туристам уже с первых часов пребывания сориентироваться, куда сходить, что из местной кухни попробовать и что привезти из путешествия по владимирской земле», — сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

В 2024 г. большое внимание будет приковано к Суздалю, который в августе отметит 1000-летие, на этих каникулах он уже принял тысячи туристов как Новогодняя столица России. Расширение трассы до Суздаля, близость к Москве, открытие трассы М-12, дадут огромный толчок развитию автотуризма. На въезде в Суздаль планируется организовать центр автотуризма и провести крупнейший фестиваль караванеров ABUNAFEST. Ожидается развитие сети глэмпингов, пройдет Первый летний фестиваль национальных театров, также регион станет пилотной площадкой по внедрению хаусботов – плавучих домов.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Владимирской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

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