В новогодние каникулы югорчане активно отдыхали на тюменских термальных курортах

В 2023 г. югорчане стали больше путешествовать по России, и одними из самых притягательных локаций в зимний период стали популярные горячие источники в Тюменской области. Югра третий год подряд занимают первую строку в рейтинге регионов, чьи жители наиболее активно посещают термальные курорты соседнего региона. В новогодние праздники на них отдохнули еще на 23% больше северян, чем годом ранее. Такие данные получили аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В поездках жители Югры активно пользуются смартфонами. Мобильная активность северян на термальных курортах выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В преддверии новогодних каникул оператор расширил покрытие сети и скорость 4G на популярных площадках «столицы термальных вод России».

На базе отдыха «Сосновый бор» по Ялуторовскому тракту инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого поколения. На территории санатория «Сибирь» связисты расширили зону покрытия 4G. На термальных источниках «Аван», вблизи поселка Каменка, «Верхний бор» по Салаирскому тракту, в экопарке «Тайга» у села Анохино провели модернизацию сети. Благодаря чему скорость передачи данных в этих локациях выросла на 80% и в пиковых значениях может достигать 100 Мбит/с.

Теперь туристы из Югры могут скачивать больше информации даже при росте количества подключений – делиться фото в соцсетях, общаться с друзьями по видеосвязи на фоне уникальных природных джакузи, слушать музыку онлайн вовремя релакса за чашкой травяного чая.

«Связь – важная составляющая инфраструктуры туристического региона. В этом году наши технические специалисты расширили покрытие и увеличили емкость сети четвертого поколения на сотнях площадок в городах и селах, как на юге региона, так в северных округах. Туристам, которые отправляются в путешествие самостоятельно, теперь удобней пользоваться навигаторами и онлайн-картами, проще забронировать номера в гостиницах или записаться на экскурсии по Тюмени», – отметили представители «МегаФона».

Максимальные возможности в сфере коммуникаций помогают югорчанам быть всегда на связи и завести новых друзей, ведь уникальные сибирские термы привлекают гостей из многих регионов России. Несмотря на морозную погоду, в эти каникулы минеральные источники под открытым небом посетило на 11% больше туристов, чем годом ранее.

Аналитики «МегаФона» выяснили, что кроме жителей «тюменской матрешки» сюда наиболее активно приезжают жители Москвы и Московской области, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также Санкт-Петербурга, Уфы и Пермского края. Здесь можно встретить и гостей из южных регионов страны, а также Приморского края, Сахалина и Камчатки.

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