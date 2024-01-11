Аналитика «МТС Банка» и YouDo: в первые дни нового года россияне увлеклись спортом, красотой и гороскопами

Аналитики «МТС Банка» и маркетплейса услуг YouDo провели совместное исследование расходов россиян в период новогодних каникул. Практически в три раза вырос спрос на массаж, а в топ самых востребованных специалистов попали репетиторы по китайскому языку и астрологи.

В первые дни 2024 г. россияне стали больше внимания уделять своему здоровью, внешнему виду и образованию. Одной из самых популярных оздоровительных услуг на новогодних каникулах стал массаж. В «МТС Банке» отмечают рост спроса в массажных салонах в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек при этом снизился на 25% до 2,4 тыс. руб.

В салонах красоты и барбершопах количество транзакций увеличилось на 18%, а средний чек – на 7% до 2,1 тыс. руб. Стали более востребованы и СПА-услуги, спрос на них вырос на 16%, а средний чек – на 26% до 3,2 тыс. руб.

В аптеках выросло количество продаж БАДов и витаминов на 14%, средний чек остался на уровне прошлого года и составил 690 руб.

Аналитики «МТС Банка» считают, что одной из причин роста популярности услуг в индустрии красоты и здоровья стала аномально холодная погода во многих регионах России.

По данным маркетплейса услуг YouDo, в первые дни 2024 г. спрос на услуги категории «Красота и здоровье» вырос на 74%, а на услуги категории «Репетиторы и обучение» – на 61%. Тройку лидеров по росту популярности замыкают астрологи, которые смогут составить персональный гороскоп на год, – их стали искать на 53% чаще.

Наиболее популярные услуги у россиян в начале 2024 г. на YouDo.com: персональный тренер – 2,1 тыс. руб.; диетолог – 2,02 тыс. руб.; косметолог – 2,01 руб.; репетитор по английскому языку – 1,87 тыс. руб.; репетитор по китайскому языку – 1,92 тыс. руб.; астролог – 1,59 тыс. руб.

Исследование основано на анализе обезличенных данных маркетплейса услуг YouDo и по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России с 1 по 8 января 2023-2024 гг. по соответствующим МСС-кодам.