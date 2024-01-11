Бесплатная цветочная аудиоэкскурсия от Лавки «Зеленогорск».

В дореволюционном Петербурге существовали цветочные бизнес-империи и огромные ярмарки садоводства, самыми популярными домашними растениями были пальмы, а площадь садов и скверов превышала нынешние в несколько раз. За пару столетий многое изменилось, но в истории сохранились планы садов и адреса лавок, зеленые внутренние дворы и небольшие скверы, воспоминания современников и биографии владельцев цветочного бизнеса.

Цветочная экскурсия сделана на основе бота в Telegram. Он проведет вас по маршруту от Летнего сада до цветочно-ремесленной лавки «Зеленогорск», хозяева которой и стали инициаторами этой идеи. Здесь, на Чайковского,10 можно завершить маршрут, купить букет цветов, керамику петербургских художников, выпить кофе, сидра или вина.

На каждой остановке бот будет присылать аудиозаписи с рассказом о локации, а также тематические изображения, фотографии и даже стихи. Продолжительность экскурсии 2–2,5 часа, километраж около 5 км. Бот бесплатный, воспользоваться им может любой обладатель смартфона. На прогулку рекомендуется захватить наушники.

На экскурсии по цветочному Петербургу можно узнать, как менялся облик Летнего сада и где горожане кутили по выходным, зайдете в скрытые от глаз прохожих дворы и скверы, полюбуетесь цветочными мотивами в архитектуре, увидите старинные фотографии и удивитесь, каким город был столетие и два назад.

Чтобы сделать эту экскурсию лавка «Зеленогорск» собрала команду, в которую вошли искусствовед Ольга Кожура, которая составила маршрут, написала текст экскурсии и подобрала иллюстрации, петербургская певица и педагог Александра Алмазова, которая озвучила проект, и иллюстратор Света Григорьева, которая нарисовала изображения для каждой локации.