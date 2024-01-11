«Календарь Mail.ru» поможет запланировать отпуск и рассчитать выплаты

«Календарь Mail.ru» представил новую функциональность предварительного расчета отпускных выплат. Производственный календарь позволит не только рассчитать сумму таких выплат, но и подскажет, насколько это выгодно пользователю, указав потерю в доходе или его выгоду. Кроме этого, пользователь сможет запланировать отпуск в своем календаре и поделиться планами с коллегами.

Для того, чтобы воспользоваться функциональностью, нужно перейти из веб-версии «Почты» в «Календарь Mail.ru», выбрать отображение в виде года и нажать кнопку «Рассчитать отпускные». После этого в открывшемся меню необходимо указать сумму заработной платы и выбрать дни предстоящего отпуска. После ввода всей информации будет доступен предварительный расчет и возможность добавить отпуск в «Календарь».

Кроме новой функциональности, пользователям доступен стандартный вид производственного календаря с государственными праздничными и выходными днями.