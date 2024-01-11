CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника Ритейл Техника
|

LG представила улучшенную платформу Smart TV webOS

WebOS погружает в мир бесконечных развлечений, каждый момент которого оживляется благодаря отличному качеству изображения LG OLED и особенным форм-факторам. Этот захватывающий опыт подчеркивает стремление LG расширять технологические границы и предоставлять непревзойденные впечатления от развлечений. Об этом CNews сообщили представители LG Electronics.

Платформа LG webOS, основанная в 2014 г, превратилась в одну из наиболее широко используемых платформ Smart TV с постоянно расширяющейся пользовательской базой. Обладая привлекательным выбором контента для телевизоров LG Smart TV по всему миру, компания предоставляет обширную коллекцию, поддерживая ценные партнерские отношения с более чем 3,5 тыс. поставщиками контента. Десятилетняя приверженность LG развитию прочных отношений с партнерами по потоковым сервисам улучшила качество домашних развлечений для миллионов клиентов по всему миру.

LG стремится поддерживать свои позиции в сфере просмотра фильмов с помощью технологических достижений и курирования контента. Посредством постоянного развития webOS компания LG стремится сделать жизнь людей лучше, предоставляя клиентам бесконечные развлечения и бесконечное вдохновение. Это соответствует миссии бренда «Life’s Good» («Жизнь хороша») делать жизнь потребителей удобнее и комфортнее.

***

Компания LG Home Entertainment — предлагает расширенные возможности домашних развлечений благодаря своим OLED телевизорам, которым в 2023 г. исполняется 10 лет, а также светодиодным телевизорам QNED на базе инновационной платформы Smart TV webOS. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, все продукты домашних развлечений LG разработаны с учетом экологической устойчивости, начиная с производства и заканчивая утилизацией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

В популярных интернет-магазинах продаются дорогущие видеокарты с выпаянными процессором и памятью. Полиция ничего не предпринимает. Опрос

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

Конец прекрасной эпохи. Закрывается крупнейший в мире интернет-архив ПО для легендарной OS/2

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения

Самые интересные космические открытия 2023 года
Показать еще