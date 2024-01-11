На ЕЦПЭ запущен «Календарь экспертизы»

Проектная команда Единой цифровой платформы экспертизы завершила работы по внедрению нового функционала «Календарь экспертизы». Он доступен для авторизованных и неавторизованных пользователей ЕЦПЭ с начала 2024 г., который объявлен по инициативе Главгосэкспертизы России Годом заказчика в строительной отрасли. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Новый сервис разработан, чтобы оптимизировать временные затраты и улучшить информационное взаимодействие экспертов с заявителями на всех этапах проведения экспертизы. В том числе у заявителей и других заинтересованных лиц появилась возможность контролировать процессы проведения экспертизы в расширенном формате.

Функциональная архитектура сервиса позволяет: получить сведения о ведущем эксперте; отобразить плановые и фактические даты этапов жизненного цикла проекта экспертизы; визуализировать даты каждого этапа экспертизы соответствующей инфографикой; иметь беспрепятственный доступ к делу экспертизы для всех участников процесса.

Кроме того, с помощью «Календаря экспертизы» можно получить данные о количестве заявлений о продлении срока экспертизы.

Перейти в сервис можно как на стартовой странице ЕЦПЭ, так и в личном кабинете заявителя или непосредственно через проект экспертизы.

Идея создания электронного сервиса оперативного получения информации о деле экспертизы на базе ЕЦПЭ впервые была представлена в рамках проекта «Экспертиза будущего 5.0». Разработка команды «Отличники» была одобрена на итоговом заседании Рабочей группы по развитию ЕЦПЭ в 2022 г. и получила право на реализацию.

Сейчас продолжает работу шестой поток «Экспертизы будущего». Учебный сезон 2023-2024 г. завершится в мае 2024 г. защитой командных проектов. В том числе участники представят новые разработки по направлению «Внедрение интеллектуальных цифровых платформ, сервисов и инструментов для участников инвестиционно-строительного процесса».