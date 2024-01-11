Новый сервис для пенсионеров стал доступен в петербургском мини-приложении «Я здесь живу»

Команда экосистемы городских сервисов «Цифровой Петербург» выпустила обновление для мини-приложения «ВКонтакте» «Я здесь живу» ― сервис «Активное долголетие». Новый ресурс поможет людям предпенсионного и пенсионного возраста найти интересные варианты для досуга, которые доступны в Петербурге, а также предоставит полезную информацию о льготах, выплатах и финансовой грамотности. Об этом CNews сообщили представители «Цифрового Петербурга».

Сервис мини-приложения «Я здесь живу» «Активное долголетие» упрощает доступ к информации о кружках и секциях, которые могут заинтересовать людей «серебряного возраста». В разделе «Досуг» собрана база специализированных курсов иностранных языков, танцевальных и спортивных клубов, творческих кружков, клубов по интересам, в том числе для повышения компьютерной грамотности.

Пользователь может отфильтровать предложение по тематике или по району. По умолчанию сервис показывает ближайшие к текущей геопозиции варианты досуга, но для более широкого выбора в отдельный раздел вынесена карта города, на которую нанесена та же база досуговых и благотворительных центров. Щелкнув на обозначенную на карте точку, пользователь открывает карточку с коротким описанием клуба и его актуальными контактами. Карта также позволяет построить удобный маршрут до выбранного места.

В разделе «Полезное» собрана информация о выплатах и льготах с полным списком требуемых документов для их оформления, материалы о финансовой грамотности, а также полезные советы, как не стать жертвой мошенников. Кроме того, с платформы по прямой ссылке можно попасть на портал Госуслуг для записи к врачу, а также узнать актуальные телефоны для записи в МФЦ.

«В Санкт-Петербурге есть богатый выбор событий, клубов, центров, которые разработали программы, интересные для людей возрастной категории 55+. Сегодняшние пенсионеры зачастую продолжают активную жизнь, многие хорошо владеют компьютером, не говоря уже о "предпенсионерах". Логично, что в приложении "Я здесь живу", которое нацелено на улучшение качества жизни петербуржцев, появился отдельный сервис, где собрана информация для этой аудитории. "Активное долголетие" будет пользоваться популярностью и продолжит обновляться за счет полезных для людей "серебряного возраста" материалов», ― сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Сейчас сервис доступен на смартфонах с ОС Android, а также в веб-версии приложения «Я здесь живу». На смартфонах с iOS он заработает до конца января.