Востребованность столичных онлайн-сервисов для малого и среднего бизнеса выросла втрое

В 2023 г. московские предприниматели более 140 тыс. раз воспользовались бесплатными сервисами столичного портала «Малый бизнес Москвы» mbm.mos.ru. С помощью его онлайн-продуктов можно дистанционно решить многие задачи, например, зарегистрировать свое дело, проверить контрагента или узнать о городских мерах поддержки, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«С 2020 г. представители малого и среднего предпринимательства стали втрое чаще обращаться к столичным онлайн-сервисам. Высокий спрос на цифровые услуги обусловлен их функциональностью и доступностью», — отметила Наталья Сергунина.

Больше 46 тыс. раз за год пользователи обращались к подборке образовательных материалов для дистанционного обучения «Онлайн-Академия 2.0». Видео, статьи и подкасты рассчитаны как на новичков, так и на опытных представителей бизнеса.

«Чтобы находить клиентов, мне порой не хватает знаний по продвижению продукции. Советы экспертов уже помогли мне увеличить продажи и изменить маркетинговую стратегию», — сказала самозанятая Ирина Летунова, создающая ювелирные украшения.

Среди начинающих предпринимателей востребован сервис «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» с участием крупнейших столичных банков. С его помощью можно зарегистрировать компанию или стать индивидуальным предпринимателем, а также открыть расчетный счет без личного обращения в Федеральную налоговую службу и уплаты госпошлины. Дополнительно предлагаются юридическое сопровождение, бухгалтерское обслуживание и электронный документооборот от партнеров сервиса.

В 2023 г. на портале выполнено более 14 тыс. запросов по опции «Проверка контрагентов». Сервис позволяет оценить благонадежность потенциальных партнеров перед заключением сделки. Для этого потребуются наименование предприятия, ИНН, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или ОГРНИП. В ответ пользователь получит сведения о возможных рисках при работе с компанией — от бухгалтерской и финансовой отчетности до наличия арбитражных дел.

Число обращений за услугой «Проверь законность вывески» выросло вдвое — до 26 тыс. Чтобы выяснить, есть ли нарушения и в какие сроки их нужно устранить, достаточно ввести адрес организации.

«Новые клиенты находят нас в том числе и благодаря нашей вывеске. Сервис помогает убедиться в том, что никаких нарушений нет», — сказала владелица семейного кафе Олеся Кулакова.

Инструменты для запуска первых продаж, автоматизации процессов, повышения лояльности клиентов и решения других задач собраны в онлайн-сервисе «Бизнес-боксы». В 2023 г. к проекту присоединилось более 50 партнеров, предоставляющих бесплатные услуги предпринимателям столицы.

Поддержка бизнеса в столице оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».