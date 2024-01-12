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Аналитики назвали самые «качающие» села и поселки Астраханской области

Лидерами в рейтинге мобильной интернет-активности стали жители поселка Иванчуг в Камызякском районе. Ежемесячно каждый абонент оператора здесь тратит около 47 ГБ трафика на смартфоне. При этом общий объем передачи данных в малых населенных пунктах региона вырос на 20% год к году, сообщают эксперты «МегаФона».

В топ-3 также вошли село Новый Рычан в Володарском районе и село Джанай в Красноярском районе, где в среднем местные жители прокачивают 45 ГБ в месяц на человека. В поселениях, где проживает меньше трех тысяч человек, мобильный интернет часто заменяет фиксированную связь и позволяет учиться, работать и пользоваться госуслугами онлайн. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2023 г. жители сел и поселков региона стали чаще бывать в Сети. Как показало исследование оператора на основе обезличенных данных пользователей, в среднем в месяц абоненты тратят на онлайн-ресурсы 193 ТБ. Половины этого объема достаточно для скачивания всех серий шоу «Однажды в России», в котором главную роль исполняет уроженец Камызяка Астраханской области Азамат Мусагалиев.

Голосовой трафик у сельчан снизился на 7% год к году. Ежемесячно они проговаривают с родными и друзьями около 4 млн минут. При этом пик активности общения по телефону приходится на весну и лето – в сезон дачного отдыха, рыбалки и туристических походов.

«Треть населения региона живет в сельской местности. Мы учитываем этот фактор и развиваем мобильную инфраструктуру в малых населенных пунктах, чтобы обеспечить абонентам стабильный доступ к важным цифровым сервисам. В конце декабря инженеры установили дополнительное телеком-оборудование стандарта 4G в поселке Кировском. Благодаря проведенным работам средняя скорость передачи данных в дельте Волги увеличилась на 10%», — сказал директор «МегаФона» в Астраханской области Николай Макаров.

В 2023 г. специалисты оператора запустили и модернизировали более 180 телеком‑объектов стандарта LTE в городах и селах региона. Это позволило повысить производительность инфраструктуры и сохранить максимальную скорость передачи данных до 100 Мбит/с даже на фоне увеличения востребованности онлайн-сервисов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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